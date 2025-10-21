На ринку небанківських фінпослуг з’явилися два нові гравці

Нацбанк ухвалив рішення про видачу ліцензій двом небанківським фінансовим установам — акціонерному товариству «Фінансова компанія «Портал» та товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Профіт Фінанс». Про це йдеться у повідомленні НБУ .

Деталі

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 20 жовтня 2025 року.

АТ «ФК «Портал» (ЄДРПОУ 38870739) отримало ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг:

надання коштів та банківських металів у кредит;

факторинг;

фінансовий лізинг;

надання гарантій.

Крім того, компанія отримала ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

ТОВ «ФК «Профіт Фінанс» (ЄДРПОУ 45188024) отримало ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення факторингових операцій.

З моменту отримання ліцензій обидві компанії офіційно набуті статусу фінансових установ та можуть розпочинати роботу на ринку небанківських фінансових послуг України.