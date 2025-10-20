В обхід росії: Vodafone розпочне будівництво підводної кабельної системи Kardesa

Vodafone Group та Vodafone Україна розпочнуть будівництво підводної кабельної системи Kardesa, що з'єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Новий маршрут пройде Чорним морем і стане частиною цифрового коридору, який об'єднає Європу та Азію, — в обхід росії, повідомляє Мінцифри.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Мета проєкту — підвищити надійність та безпеку зв’язку у Чорноморському регіоні, а також створити альтернативний маршрут, який обходить територію росії.

У Європі головним партнером виступає глобальний Vodafone. А ділянка підводного кабелю по дну Чорного моря буде фінансуватися, зокрема українським Vodafone і реалізовуватися разом з Мінцифри.

Чому це важливо для України

Цифровий суверенітет і безпека. Кабель значно підвищить надійність та стійкість української телекомунікаційної інфраструктури.

Новий транзитний потенціал. Україна стане ключовою транзитною ланкою між Європою та Азією.

Інвестиції та робочі місця. Проєкт стимулюватиме розвиток інфраструктури (дата-центри, точки обміну трафіком) та цифрової економіки, сприятиме залученню інвестицій та створить нові робочі місця (особливо для інженерів, проєктних менеджерів та IT-фахівців).

Kardesa додасть додатково 500 Тбіт/с пропускної здатності для Чорноморського регіону. Це критично важливо для зростання обсягів трафіку від 5G, ШІ та стрімінгових сервісів. Вартість проєкту — понад 100 мільйонів євро.

Будівництво першої ділянки — у Болгарії — розпочнеться у 2027 році. В Україні всі роботи проводитимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах й за умови стабільності та безпеки в регіоні.

Проєкт Kardesa — важливий крок до інтеграції України в глобальні цифрові проєкти та зміцнення позиції стратегічного цифрового хабу.