Курс валют у понеділок: євро втратило вісім копійок

У понеділок, 20 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі, а у продажу додало 3 копійки.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 8 копійок у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,95 грн. Євро купують за 48,42 грн, а продають за 49,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,72−41,82, євро — 48,80−49,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,74−41,77 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,67−48,69 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту