20 жовтня 2025, 10:50

Попит у США та Китаї зробив iPhone 17 лідером продажів

Серія iPhone 17 від Apple перевершила свого попередника на 14% протягом перших 10 днів продажів у США та Китаї, згідно з даними, опублікованими в понеділок дослідницькою компанією Counterpoint Research.

Серія iPhone 17 від Apple перевершила свого попередника на 14% протягом перших 10 днів продажів у США та Китаї, згідно з даними, опублікованими в понеділок дослідницькою компанією Counterpoint Research.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіБазова модель iPhone 17 стала основним драйвером цього зростання зі збільшенням продажів майже на третину в порівнянні з базовою моделлю iPhone 16.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Базова модель iPhone 17 стала основним драйвером цього зростання зі збільшенням продажів майже на третину в порівнянні з базовою моделлю iPhone 16.

Китайські споживачі виявили особливий ентузіазм до влаштування початкового рівня — обсяг продажів у Китаї майже подвоївся порівняно з еквівалентною моделлю минулого року.

Старший аналітик Counterpoint Менмен Чжан пояснила високі показники у Китаї ціннісною пропозицією базової моделі.

«Базова модель iPhone 17 дуже приваблива для споживачів, пропонуючи відмінне співвідношення ціни та якості», — сказала Чжан, відзначивши, що вона пропонує «кращий чіп, покращений дисплей, збільшену базову пам'ять, оновлену селфі-камеру — все за тією ж ціною, що і торішній iPhone 16».

У США iPhone 17 Pro Max став найуспішнішою моделлю протягом перших двох вихідних продажів. Ця тенденція підкріплена тим, що великі оператори зв'язку збільшили максимальні субсидії на 10% ($100), що, на думку Counterpoint, відображає стратегічне зрушення у бік ультра-преміальних клієнтських сегментів.

«Оператори прагнуть максимізувати довічну цінність клієнта, конвертуючи значні субсидії на пристрої в роки вищого щомісячного доходу від послуг через контракти фінансування на 24 або 36 місяців», — пояснив старший аналітик Моріс Клене.

Нова модель iPhone Air також показала результати трохи краще ніж iPhone 16 Plus. Після питань щодо її доступності в Китаї, Apple офіційно оголосила, що замовлення в країні розпочнуться 17 жовтня.

«Це важлива віха для Apple і в більш широкому сенсі для eSIM», — сказав старший аналітик Іван Лам, хоча він зазначив, що «коротший період попереднього замовлення і висока ціна в порівнянні з технічно просунутою і багатою функціями базовою моделлю iPhone 17 означають, що Air, ймовірно, спочатку залишиться».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
