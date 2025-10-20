Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 131070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 жовтня 2025, 8:10
Втрати ворога за 19 жовтня: 890 російських окупантів, 2 танки та 398 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1131070 (+890) осіб
- танків — 11270 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23399 (+0) од
- артилерійських систем — 33879 (+45) од
- РСЗВ — 1524 (+0) од
- засоби ППО — 1229 (+1) од
- літаків — 428 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 72365 (+398)
- крилаті ракети — 3864 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 64892 (+94)
- спеціальна техніка — 3980 (+0)
