США провели найбільшу в історії конфіскацію біткоїнів

Влада США отримала контроль над приблизно 127 271 біткоїном вартістю близько $15 млрд, що стало найбільшим вилученням активів в історії Міністерства юстиції. Про це йдеться у офіційному пресрелізі відомства.

Деталі

Цивільний позов про повну та остаточну конфіскацію цих коштів було подано проти камбоджійського бізнесмена Чень Чжі (також відомого як Вінсент), якого звинувачують у створенні транснаціональної злочинної мережі, побудованої на примусовій праці та масштабному шахрайстві з криптовалютою.

Згідно з обвинувальними документами, 37-річний Чень Чжі, засновник та голова холдингу Prince Holding Group (Prince Group), що об'єднує десятки різнопрофільних компаній, є організатором та головним ідеологом кіберзлочинної імперії.

Під прикриттям легального бізнесу у сфері нерухомості та фінансових послуг його група створила у Камбоджі мережу таборів примусової праці. Ці об'єкти, оточені високими стінами з колючим дротом, функціонували як в'язниці, де сотні людей утримувалися проти волі та під загрозою насильства займалися скам-операціями.

Працівники таборів займалися криптовалютним шахрайством за схемою «забій свиней» (pig butchering): встановлювали довірчі стосунки з жертвами через соцмережі та месенджери, щоб потім переконати їх «інвестувати» у криптовалюту, яка насправді просто викрадали.

Prince Group вела детальну бухгалтерію по кожному комплексу, відстежуючи прибуток і фіксуючи, які саме шахрайські схеми запускалися з окремих приміщень, а також використовувала телефонні ферми — автоматизовані колл-центри з тисячами апаратів.

Вилучені біткоїни, які вже перебувають під вартою уряду США, були відмиті через складні схеми, що включають «розбризкування» коштів по безлічі гаманців та їхню подальшу консолідацію. Злочинні доходи, за даними відомства, витрачалися обвинуваченим та його спільниками на приватні літаки, яхти, предмети мистецтва, включаючи картину Пікассо, куплену в Нью-Йорку.

Паралельно Міністерство фінансів США оголосило санкції проти Prince Group, визнавши її транснаціональною злочинною організацією. До санкцій приєдналася і Великобританія, випливає із повідомлення Мін'юсту.

У разі затримання та визнання провини в суді США Чень Чжі загрожує до 40 років позбавлення волі. На цей час він перебуває у розшуку.