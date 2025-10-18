Долар залишиться стабільним, НБУ готовий до інтервенцій: прогноз курсу валют

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 жовтня 2025, 15:15

Долар залишиться стабільним, НБУ готовий до інтервенцій: прогноз курсу валют

Наступного тижня, з 20 по 26 жовтня, ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та контрольованою. Очікується, що курс долара коливатиметься біля позначки 41,5 грн, а Національний банк продовжить згладжувати будь-які різкі коливання за допомогою валютних інтервенцій. Про це РБК-Україна повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Наступного тижня, з 20 по 26 жовтня, ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та контрольованою.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Осіння активність та роль регулятора

Традиційне для осені пожвавлення ділової активності може призвести до зростання попиту на валюту з боку імпортерів, який, за прогнозами, може перевищувати пропозицію на 10−15%. Однак, як зазначає експерт, ця ситуація не є критичною.

Національний банк готовий оперативно втручатися в ринок для збалансування попиту та пропозиції. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій НБУ не перевищить $800 млн за тиждень, що дозволить утримати курсову стабільність у межах режиму «керованої гнучкості».

«Попит зросте, але це не критично. Регулятор зможе швидко згладити коливання», — зазначив Лєсовий.

Рішення щодо облікової ставки та прогнозні коридори

Важливим фактором, що впливатиме на ринок, стане чергове засідання монетарного комітету НБУ, заплановане на 23 жовтня. Ринок очікує, що регулятор збереже облікову ставку на поточному рівні 15,5%. Таке рішення стане додатковим сигналом стабільності та допоможе стримати можливі курсові коливання.

Прогнозні курсові коридори на 20−26 жовтня:

  • Міжбанк: долар 41,4−41,7 грн, євро 48−49 грн.
  • Готівковий ринок: долар 41,25−41,65 грн, євро 48−49,5 грн.

Очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною, а тижневі коливання не перевищать 1−1,5% від стартового рівня понеділка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Оleksandr Oleshchuk
Оleksandr Oleshchuk
18 жовтня 2025, 16:06
#
Україна прагне до вступу в Евросоюз і Еврозону, а тому дуже дивно виглядає позиція керівництва НБУ про вперте гальмування до поступового переходу та перепривязки гривні не до непередбачуваного і інфляційного $. Казна Держави на курсових різницях тільки у цьому році втратила кілька мільярдів $. А ось дружня нам Молдова восени 2024 перешла до привязки свого лея до евро і тому там курс більш ставбільний.У світі провідні ЗМІ пишуть про нестабільність $ та тотальну дедоларизацію і тільки в Україні НБУ як мантру нам впарюють що $ а біля нього і гривня будуть стабільними. Але це все самообман.Золотовалютні резерви потрібно давно міняти ,зменшуючи 90 % резервів у $ та збільшуючи частку в евро і золоті, та чи прислухаються до слушних порад нацрада та псевдо експерти НБУ . Як думаєте???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами