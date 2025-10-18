Долар залишиться стабільним, НБУ готовий до інтервенцій: прогноз курсу валют

Наступного тижня, з 20 по 26 жовтня, ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та контрольованою. Очікується, що курс долара коливатиметься біля позначки 41,5 грн, а Національний банк продовжить згладжувати будь-які різкі коливання за допомогою валютних інтервенцій. Про це РБК-Україна повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Осіння активність та роль регулятора

Традиційне для осені пожвавлення ділової активності може призвести до зростання попиту на валюту з боку імпортерів, який, за прогнозами, може перевищувати пропозицію на 10−15%. Однак, як зазначає експерт, ця ситуація не є критичною.

Національний банк готовий оперативно втручатися в ринок для збалансування попиту та пропозиції. Очікується, що обсяг валютних інтервенцій НБУ не перевищить $800 млн за тиждень, що дозволить утримати курсову стабільність у межах режиму «керованої гнучкості».

«Попит зросте, але це не критично. Регулятор зможе швидко згладити коливання», — зазначив Лєсовий.

Рішення щодо облікової ставки та прогнозні коридори

Важливим фактором, що впливатиме на ринок, стане чергове засідання монетарного комітету НБУ, заплановане на 23 жовтня. Ринок очікує, що регулятор збереже облікову ставку на поточному рівні 15,5%. Таке рішення стане додатковим сигналом стабільності та допоможе стримати можливі курсові коливання.

Прогнозні курсові коридори на 20−26 жовтня:

Міжбанк: долар 41,4−41,7 грн, євро 48−49 грн.

Готівковий ринок: долар 41,25−41,65 грн, євро 48−49,5 грн.

Очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде мінімальною, а тижневі коливання не перевищать 1−1,5% від стартового рівня понеділка.