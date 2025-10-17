Multi від Мінфін
17 жовтня 2025, 19:40

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech за дев’ять місяців 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн. Ця сума майже на 10% вище за аналогічний показник попереднього року.

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech за дев’ять місяців 2025 року перерахувала до державного бюджету понад 650 млн грн.

Попри виклики воєнного часу, FAVBET Tech демонструє стабільно високий рівень податкових надходжень до держбюджету, підтримуючи економічну стійкість держави. Внесок компанії у розвиток українського ІТ-сектору підтверджується не лише фінансовими показниками, але й визнанням в індустрії.

Цього року компанія увійшла до рейтингу «Топ-50 ІТ-компаній України» за версією DOU та вже традиційно була партнером ключових галузевий подій, у тому числі Lviv IT Arena 2025.

Паралельно з операційною діяльністю у 2025 році FAVBET Tech продовжує збільшувати обсяги інвестицій у R&D-проєкти мілітарного спрямування у співпраці з силами безпеки й оборони України — від розробки програмно-апаратних комплексів FPV-дронів до розвідувальних систем на основі ШІ та навчання військовослужбовців протидії ворожим дронам за допомогою сучасних засобів.

«Наша діяльність значно ширша, ніж може здатись із назви компанії. Сьогодні FAVBET Tech об'єднує декілька технологічних напрямів, активно вкладається в розвиток ІТ-галузі та підтримує проєкти, що зберігають життя військових та надають їм переваги на полі бою», — каже CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

За словами Артема Скрипника, довгостроковою метою FAVBET Tech залишається сталий розвиток, підтримка інноваційної економіки та розширення технологічних переваг України в безпековій сфері.

FAVBET Tech заплатил более 650 млн грн налогов за 9 месяцев 2025 года

Украинская IT-компания FAVBET Tech за девять месяцев 2025 года перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн. Эта сумма почти на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на вызовы военного времени, FAVBET Tech демонстрирует стабильно высокий уровень налоговых поступлений, поддерживая экономическую устойчивость страны. Вклад компании в развитие украинского IT-сектора подтверждается не только финансовыми результатами, но и признанием в отрасли.

В 2025 году компания вошла в рейтинг «Топ-50 IT-компаний Украины» по версии DOU и традиционно стала партнёром ключевых отраслевых событий, включая Lviv IT Arena 2025.

Параллельно с операционной деятельностью FAVBET Tech в этом году продолжает наращивать инвестиции в R&D-проекты военного направления в сотрудничестве с силами безопасности и обороны Украины — от разработки программно-аппаратных комплексов FPV-дронов до разведывательных систем на основе искусственного интеллекта и обучения военнослужащих противодействию вражеским дронам с использованием современных технологий.

«Наша деятельность гораздо шире, чем может показаться из названия компании. Сегодня FAVBET Tech объединяет несколько технологических направлений, активно инвестирует в развитие IT-отрасли, а также и поддерживает проекты, которые сохраняют жизни военных и дают им преимущество на поле боя», — отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам Скрипника, долгосрочной целью компании остаётся устойчивое развитие, поддержка инновационной экономики и расширение технологических преимуществ Украины в сфере безопасности.

Джерело: Мінфін
