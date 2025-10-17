До закриття міжбанку в п'ятницю, 17 жовтня, курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та продажу, євро подешевшало 17 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу.
17 жовтня 2025, 17:29
Євро подешевшало на міжбанку на 17 копійок
|
Відкриття 17 жовтня
|
Закриття 17 жовтня
|
Зміни
|
41,75/41,78
|
41,74/41,77
|
1/1
|
48,89/48,91
|
48,72/48,75
|
17/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,93 грн. Євро купують за 48,50 грн, а продають за 49,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,81, євро — 48,83−49,00 грн.
