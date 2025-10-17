НБУ підвищив курс долара і євро

Національний банк встановив на понеділок, 20 жовтня, офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.

Валютний ринок

Нацбанк на 20 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,76 грн (на 17 жовтня курс було встановлено на рівні 48,52 грн). Європейська валюта подорожчала на 24 копійки.

