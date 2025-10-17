Національний банк встановив на понеділок, 20 жовтня, офіційний курс гривні на рівні 41,73 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 10 копійок.
17 жовтня 2025, 16:33
НБУ підвищив курс долара і євро
Нацбанк на 20 жовтня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,76 грн (на 17 жовтня курс було встановлено на рівні 48,52 грн). Європейська валюта подорожчала на 24 копійки.
