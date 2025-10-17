У семи областях призупинять роботу послуг ДРАЦС у «Дії»

У «Дії» призупиняється надання окремих онлайн-послуг Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Обмеження запроваджуються через реорганізацію в Міністерстві юстиції України. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Обмеження торкнуться семи західних областей: Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької.

Які послуги будуть недоступні

На паузі опиниться низка послуг, пов'язаних із видачею документів та витягів:

Повторна видача свідоцтв (про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть).

Витяги з Реєстру (про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу та смерть).

Комплексна послуга «єМалятко» — вона не працюватиме як у «Дії», так і в ЦНАП та пологових будинках.

У «Дії» закликали громадян, які вже замовили та оплатили одну з цих послуг, негайно підписати та відправити заяву сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати до початку призупинення.

Для тих, хто не встигне, після відновлення роботи сервісів необхідно буде подати нову заяву або звернутися до відділу ДРАЦС із квитанцією про оплату. Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено додатково.