У п'ятницю, 17 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара зріс 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
17 жовтня 2025, 10:31
Курс валют у п'ятницю: євро подорожчало на 25 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,93 грн. Євро купують за 48,35 грн, а продають за 49,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,83, євро — 48,80−49,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,75−41,78 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,89−48,91 грн/євро.
Джерело: Мінфін
