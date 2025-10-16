Шатдаун у США посилює тиск: чи вплине це на гривню (відео)

Що буде з курсом долара і євро в Україні з 15 по 22 жовтня?

У новому випуску розбираємо, чому шатдаун у США, очікування рішень ФРС та ЄЦБ, а також внутрішні бюджетні платежі та початок опалювального сезону створюють підвищену напругу на валютному ринку.

Зовнішній фон залишається нестабільним: через можливу зупинку уряду в США трейдери змінюють позиції у парах євро/долар, а це одразу відбивається на вартості валюти в Україні.

У якому коридорі цього тижня триматиметься долар? І скільки валюти доведеться витратити НБУ для стабілізації курсу — дивіться у новому прогнозі «Прямо за курсом».