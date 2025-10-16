Що буде з курсом долара і євро в Україні з 15 по 22 жовтня?
16 жовтня 2025, 19:16
Шатдаун у США посилює тиск: чи вплине це на гривню (відео)
У новому випуску розбираємо, чому шатдаун у США, очікування рішень ФРС та ЄЦБ, а також внутрішні бюджетні платежі та початок опалювального сезону створюють підвищену напругу на валютному ринку.
Зовнішній фон залишається нестабільним: через можливу зупинку уряду в США трейдери змінюють позиції у парах євро/долар, а це одразу відбивається на вартості валюти в Україні.
У якому коридорі цього тижня триматиметься долар? І скільки валюти доведеться витратити НБУ для стабілізації курсу — дивіться у новому прогнозі «Прямо за курсом».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1