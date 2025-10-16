Multi від Мінфін
16 жовтня 2025, 18:36

Пишний розкритикував ідею підняття податків для банків

У Нацбанку попереджають, що третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

У Нацбанку попереджають, що третє підвищення оподаткування банків підриває довіру до податкової системи та матиме серйозні негативні наслідки не лише для банків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Нацбанк підтримав впровадження екстраподатку на прибуток банків у 2023 році як разовий винятковий крок. Тоді це була свідома позиція НБУ та банківської спільноти, нагадав Пишний.

Минулого року НБУ виступив проти підвищеного оподаткування банків з огляду на повернення банківського бізнесу до нормальності. «Зараз ми взагалі вважаємо цю ініціативу небезпечною», — сказав голова регулятора.

За його словами, непропорційне податкове навантаження — це шлях до податкового арбітражу і тінізації одного з найпрозоріших секторів, рівень довіри до якого один з найвищих в країні. Для банків на відміну від інших секторів діє постійна підвищена ставка податку на прибуток на рівні 25% замість 18%.

«На практиці ж вони взагалі вже двічі сплатили підвищений податок за ставкою 50%, тож фактично забезпечують третину сплачених до бюджету податків, або в 15 разів більше за свою частку у ВВП. Це неприємний урок на майбутнє, що за прозорість з тебе візьмуть вищі податки», — сказав голова НБУ.

Нацбанк вважає завищеними очікування щодо фіскального ефекту від підвищення податку, який уряд оцінює у 30 млрд грн, адже, за розрахунками регулятора, близько 65% прибутку банківської системи припадає на державні установи.

Банки можуть забезпечити в рази більші обсяги фінансування бюджету на внутрішньому борговому ринку без негативних наслідків для економіки як від чергового запровадження підвищеного податку, переконаний він.

Контекст

15 жовтня 2025 року Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків із 25% до 50%. Уже втретє під час повномасштабного вторгнення банки можуть отримати додаткове оподаткування.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 жовтня 2025, 20:37
#
Зато ввести ШАГ (українською крок) замість копійок — то для Пишного файна ідея.
Як ми дожились до такого?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
