До закриття міжбанку в четвер, 16 жовтня, курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та у продажу, євро додало 16 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.
16 жовтня 2025, 17:22
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 16 жовтня
|
Закриття 16 жовтня
|
Зміни
|
41,63/41,66
|
41,75/41,78
|
12/12
|
48,52/48,55
|
48,68/48,70
|
16/15
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,89 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,76−41,78, євро — 48,70−48,85 грн.
Джерело: Мінфін
