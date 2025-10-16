Світовий виробник чіпів TSMC збільшив чистий прибуток до рекорду

Провідний світовий виробник чіпів на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Company у третьому кварталі збільшив чистий прибуток на 39,1% щодо того ж періоду минулого року — до 452,3 млрд нових тайванських доларів ($14,8 млрд), повідомляється у звітності.

Деталі

Це є рекордом, причому зростання прибутку двозначними темпами було зафіксовано за підсумками шостого кварталу поспіль, зазначають американські ЗМІ.

Середній прогноз аналітиків для прибутку становив 417,7 млн доларів, за даними LSEG SmartEstimate.

Минулого тижня TSMC повідомляла про те, що виторг у липні-вересні зріс на 30,3% до 989,92 млрд доларів.

Компанія в четвер заявила також, що планує у 2025 році направити на розширення та покращення виробничих потужностей не менше $40 млрд, тоді як раніше планувалося не менше $38 млрд.

TSMC прогнозує, що зростання виручки за підсумками поточного року складе близько 35% проти 30%, що раніше очікувалися.

Котирування акцій TSMC за підсумками торгів у четвер зросли на 1,4%. Капіталізація компанії з початку поточного року підскочила більш ніж на 38% (до 38 трлн доларів), тоді як фондовий індекс Taiex додав 20%.