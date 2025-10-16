Відтепер клієнти Укрпошти з порушеннями слуху можуть отримувати поштові та фінансові послуги без комунікаційних бар'єрів. Компанія запустила пілотний проєкт перекладу жестовою мовою у відділеннях Києва та Київської області — і вже готується масштабувати ініціативу на всю Україну, йдеться у повідомленні компанії.
16 жовтня 2025, 11:53
Укрпошта впровадила переклад жестовою мовою у відділеннях
Деталі
Підхід простий, але дієвий: коли клієнт із порушенням слуху звертається до оператора, працівник здійснює відеодзвінок до перекладача жестової мови через програму «Сервіс УТОГ». Фахівець у реальному часі допомагає провести обслуговування — швидко, зручно і без жодних перешкод у спілкуванні.
Перед запуском усі співробітники, задіяні в проєкті, пройшли навчання з користування сервісом УТОГ. Система розроблена так, щоб бути інтуїтивною та комфортною і для клієнтів, і для працівників пошти.
Запуск сервісу став черговим кроком компанії до створення інклюзивної інфраструктури, де кожен має рівний доступ до послуг і можливостей.
Джерело: Мінфін
