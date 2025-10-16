Курс валют у четвер: банки, обмінники та міжбанк

У четвер, 16 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі, а у продажу 4 копійки. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 19 копійок, а у продажу 9 копійок. Євро у купівлі не змінилося, а у продажу додало 9 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 48,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 48,65−48,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,63−41,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,52−48,55 грн/євро.

