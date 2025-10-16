Китайські шахраї заробили понад $1 млрд на підроблених СМС про штрафи

У США набирає обертів масштабна шахрайська схема, в якій китайські злочинні групи виманюють дані банківських карток, розсилаючи мільйони фіктивних повідомлень про борги, пише The Wall Street Journal.

Деталі

За останні три роки злочинні організації отримали понад $1 млрд, використовуючи просту, але витончену схему, зазначає газета.

Жертвам надходять повідомлення про «неоплачені дорожні збори» або «мита поштової служби США». Одержувач, вважаючи, що йдеться про штраф, переходить за посиланням та вводить дані своєї картки на фальшивому сайті.

Фішингові сайти створюються за допомогою програм, знайдених у кримінальних Telegram каналах. Такі інтернет-ресурси дозволяють шахраям у реальному часі бачити, що вводить людина, та копіювати дані прямо у свої телефони.

Як пояснює директор з кіберрозвідки компанії DarkTower Гері Уорнер, «це найпростіша система для створення фішингових сайтів, яку він коли-небудь бачив».

Викрадені дані миттєво завантажуються у мобільні гаманці Google та Apple в Азії. Після цього злочинці наймають у США сотні фрілансерів через Telegram, щоб ті купували товари чи подарункові картки за допомогою цих гаманців. Кожен такий «мул» отримує приблизно 12 центів із кожної операції на 100 доларів.

Для масового розсилання повідомлень китайські банди використовують так звані сімферми — приміщення, де встановлені сотні пристроїв із сімкартками, і через які за лічені хвилини можна відправити мільйони СМС.

За даними Homeland Security Investigations, у США діє щонайменше 38 таких ферм у Х'юстоні, Лос-Анджелесі, Фініксі та Майамі.

За підрахунками Proofpoint, компанії, яка фільтрує мобільний спам, минулого місяця за один день американці повідомили про рекордні 330 тисяч шахрайських СМС про нібито неоплачені дорожні збори. У середньому кількість таких повідомлень на місяць приблизно у три з половиною рази вища, ніж було у січні 2024 року.

Як зазначає дослідник компанії SecAlliance Форд Меррілл, використання цифрових гаманців робить схему майже невразливою: «Коли картку завантажено в мобільний гаманець, багатофакторна автентифікація більше не потрібна. Ви фактично повідомили банку, що довіряєте цьому пристрою».

Іноді кур'єри купують такі товари, як iPhone, одяг та косметику безпосередньо. Але щоб замістити сліди, вони часто отримують подарункові карти, які потім використовують для покупки товарів, а потім відправляють їх до Китаю, пише WSJ.

«Після доставки товар продається в Китаї, і всі ці гроші дістаються китайським організованим злочинним угрупованням», — розповів газеті Адам Паркс, помічник спеціального агента у відділі розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США.