Чисті кредити бізнесу та населення зросли більш ніж на 30% — НБУ

Кредитування і далі динамічно зростає в корпоративному та роздрібному сегментах. Про це йдеться в статистиці НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Валові кредити бізнесу в національній валюті у вересні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 17,8% у річному вимірі, валові кредити населення — на 24,7%.

Фактично: валовий показник містить непрацюючі кредити (частка яких у банківському секторі на кінець серпня 2025 року склала 25,3%), тож показовою є динаміка чистих кредитів.

Чисті гривневі кредити бізнесу у вересні 2025 року, за попередні дані, зросли на 30,8% у річному розмірі, фізичним особам — на 32,9%.

Банківський сектор сприятливий і далі нарощувати кредитування зростаючими темпами, оскільки за результатами цієї оцінки стійкості він є достатньо стійким та капіталізованим.