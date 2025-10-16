Alliance kasa: зручна фіскалізація від Alliance bank

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 жовтня 2025, 11:15

Alliance kasa: зручна фіскалізація від Alliance bank

Фіскалізація — обов’язкова вимога для підприємців в Україні, яка часто потребує технічних знань і постійного контролю. Alliance kasa від Alliance bank знімає це навантаження: сервіс автоматично синхронізується з ДПС, фіскалізує чеки та забезпечує прозору й безпечну роботу з податковою.

Alliance kasa — це сучасне рішення, що об'єднує:

  1. Програмний РРО (ПРРО) для фіскалізації чеків та автоматичної звітності;

  2. Аналітична система для товарного обліку та керування продажами;

  3. Торговий еквайринг через POS-термінал для приймання безготівкових платежів.

Продукт орієнтований на малий і середній бізнес і пропонує підприємцям шість місяців безкоштовного користування терміналом. У цей період оплачується лише комісія за еквайринг — 1,3%. А ПРРО безкоштовний на постійній основі, незалежно від кількості торгових точок, кас чи касирів.

Чим допомагає Alliance kasa:

  • швидке створення й синхронізація торгових точок та кас;

  • зручний прийом платежів завдяки сучасному POS-терміналу;

  • автоматична фіскалізація чеків згідно вимог податкової служби;

  • зручний кабінет адміністратора для управління торговими точками та касами з миттєвою актуалізацією даних з податковою;

  • наявність офлайн-режиму: якщо сервери ДПС недоступні (збої або проблеми з мережею), усі чеки та звіти зберігаються локально в Alliance kasa і автоматично надсилаються в ДПС, щойно сервери податкової відновлюють роботу.

«Ми суттєво спрощуємо взаємодію підприємців із податковою. Усе, що в особистому кабінеті ДПС потребує експертних знань та регулярних візитів до податкової, в Alliance kasa займає кілька кліків», — кажуть у компанії.

Для кого доступний функціонал Alliance kasa

Наразі Alliance kasa працює з ФОПами. Основні клієнти: кафе й ресторани, пекарні, салони краси, майстерні, магазини, стоматологічні кабінети та інший малий і середній бізнес.

Найближчим часом запускатиметься функціонал для юридичних осіб, а також розширюватимуться можливості для клієнтів усіх типів.

Як працює звітність в Alliance kasa

При закритті робочої зміни система формує Z-звіт, що містить всі операції за зміну (продажі готівкою й карткою, повернення, внесення/видача коштів тощо) і автоматично надсилає його в ДПС. Система контролює, щоб зміна не була закрита без успішної реєстрації Z-звіту.

Окрім юридично значущого Z-звіту, система формує аналітичні звіти за чеками для власників бізнесу (за період, за касами/точками). Їх можна отримувати на e-mail у форматі Excel або переглядати у вигляді аналітики зі зручним налаштуванням періодів в особистому кабінеті користувача.

Повна прозорість і відповідність вимогам

Кожен Z-звіт формується автоматично під час закриття зміни і реєструється в ДПС. Якщо дані некоректні, система просто не дозволить завершити роботу — таким чином підприємці захищені від штрафів і помилок. Розробники Alliance kasa уважно відслідковують зміни в правилах ДПС і оперативно оновлюють шаблони чеків, щоб вони відповідали новим вимогам. Це мінімізує ризики невідповідності й можливих штрафів.

Підключитися до Alliance kasa можна повністю онлайн у кілька простих кроків:

  1. Клієнт встановлює мобільний банківський застосунок Alliance з App Store або Google Play та безкоштовно відкриває бізнес-рахунок онлайн. До речі, в Alliance можна вести як особистий, так і бізнес-рахунок.

  2. Підписується заява.

  3. Клієнт реєструється в кабінеті за фінансовим номером телефону, проходить верифікацію через OTP-код та завантажує КЕП.

  4. Система синхронізує дані з інформацією в ДПС про торгові точки та каси.

  5. Клієнт отримує POS-термінал, і після цього можна починати прийом платежів.

Інтуїтивний інтерфейс Alliance kasa є максимально зручним і зводить до мінімуму потребу у сторонній допомозі. Для малого та середнього бізнесу це готове рішення, яке економить час, знижує ризики і дає просту, прозору інтеграцію з податковою системою України.

Детальніше про можливості та переваги Alliance kasa — на сайті Alliance bank.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами