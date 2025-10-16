Alliance kasa: зручна фіскалізація від Alliance bank

Фіскалізація — обов’язкова вимога для підприємців в Україні, яка часто потребує технічних знань і постійного контролю. Alliance kasa від Alliance bank знімає це навантаження: сервіс автоматично синхронізується з ДПС, фіскалізує чеки та забезпечує прозору й безпечну роботу з податковою.

Alliance kasa — це сучасне рішення, що об'єднує:

Програмний РРО (ПРРО) для фіскалізації чеків та автоматичної звітності; Аналітична система для товарного обліку та керування продажами; Торговий еквайринг через POS-термінал для приймання безготівкових платежів.

Продукт орієнтований на малий і середній бізнес і пропонує підприємцям шість місяців безкоштовного користування терміналом. У цей період оплачується лише комісія за еквайринг — 1,3%. А ПРРО безкоштовний на постійній основі, незалежно від кількості торгових точок, кас чи касирів.

Чим допомагає Alliance kasa:

швидке створення й синхронізація торгових точок та кас;

зручний прийом платежів завдяки сучасному POS-терміналу;

автоматична фіскалізація чеків згідно вимог податкової служби;

зручний кабінет адміністратора для управління торговими точками та касами з миттєвою актуалізацією даних з податковою;

наявність офлайн-режиму: якщо сервери ДПС недоступні (збої або проблеми з мережею), усі чеки та звіти зберігаються локально в Alliance kasa і автоматично надсилаються в ДПС, щойно сервери податкової відновлюють роботу.

«Ми суттєво спрощуємо взаємодію підприємців із податковою. Усе, що в особистому кабінеті ДПС потребує експертних знань та регулярних візитів до податкової, в Alliance kasa займає кілька кліків», — кажуть у компанії.

Для кого доступний функціонал Alliance kasa

Наразі Alliance kasa працює з ФОПами. Основні клієнти: кафе й ресторани, пекарні, салони краси, майстерні, магазини, стоматологічні кабінети та інший малий і середній бізнес.



Найближчим часом запускатиметься функціонал для юридичних осіб, а також розширюватимуться можливості для клієнтів усіх типів.

Як працює звітність в Alliance kasa

При закритті робочої зміни система формує Z-звіт, що містить всі операції за зміну (продажі готівкою й карткою, повернення, внесення/видача коштів тощо) і автоматично надсилає його в ДПС. Система контролює, щоб зміна не була закрита без успішної реєстрації Z-звіту.

Окрім юридично значущого Z-звіту, система формує аналітичні звіти за чеками для власників бізнесу (за період, за касами/точками). Їх можна отримувати на e-mail у форматі Excel або переглядати у вигляді аналітики зі зручним налаштуванням періодів в особистому кабінеті користувача.

Повна прозорість і відповідність вимогам

Кожен Z-звіт формується автоматично під час закриття зміни і реєструється в ДПС. Якщо дані некоректні, система просто не дозволить завершити роботу — таким чином підприємці захищені від штрафів і помилок. Розробники Alliance kasa уважно відслідковують зміни в правилах ДПС і оперативно оновлюють шаблони чеків, щоб вони відповідали новим вимогам. Це мінімізує ризики невідповідності й можливих штрафів.

Підключитися до Alliance kasa можна повністю онлайн у кілька простих кроків:

Клієнт встановлює мобільний банківський застосунок Alliance з App Store або Google Play та безкоштовно відкриває бізнес-рахунок онлайн. До речі, в Alliance можна вести як особистий, так і бізнес-рахунок. Підписується заява. Клієнт реєструється в кабінеті за фінансовим номером телефону, проходить верифікацію через OTP-код та завантажує КЕП. Система синхронізує дані з інформацією в ДПС про торгові точки та каси. Клієнт отримує POS-термінал, і після цього можна починати прийом платежів.

Інтуїтивний інтерфейс Alliance kasa є максимально зручним і зводить до мінімуму потребу у сторонній допомозі. Для малого та середнього бізнесу це готове рішення, яке економить час, знижує ризики і дає просту, прозору інтеграцію з податковою системою України.

Детальніше про можливості та переваги Alliance kasa — на сайті Alliance bank.