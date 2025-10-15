До закриття міжбанку в середу, 15 жовтня, курс долара знизився на 16 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 22 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу.
15 жовтня 2025, 17:29
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 15 жовтня
|
Закриття 15 жовтня
|
Зміни
|
41,79/41,82
|
41,63/41,66
|
16/16
|
48,63/48,64
|
48,41/48,43
|
22/21
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,99 грн. Євро купують за 48,20 грн, а продають за 48,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,79−41,80, євро — 48,65−48,80 грн.
Джерело: Мінфін
