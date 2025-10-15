Нова пошта призначила нового керівника компанії

Нова пошта оголосила про призначення нового генерального директора (CEO). Цю посаду обійме Євген Тафійчук, операційний директор Нової пошти. Офіційно до керівництва компанією він приступить з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

До кінця року компанією продовжить керувати чинний СЕО Олександр Бульба. У найближчі два з половиною місяці обидва топменеджери працюватимуть разом за моделлю «selected & acting CEO» (обраний та чинний СЕО) для плавної передачі повноважень.

Що відомо про нового керівника

Євген Тафійчук приєднався до Нової пошти у 2012 році як вантажник, а вже через рік його підвищили до першої керівної посади.

Зазначається, що він має 10 років успішного досвіду та глибоку експертизу в логістиці.

«Під його керівництвом відбулася трансформація кур'єрської доставки, мережа відділень Нової пошти подвоїлася, а швидкість доставки стала найвищою на українському логістичному ринку», — йдеться у повідомленні.

З 2021 по 2025 роки Тафійчук працював операційним директором Нової пошти в Україні та Європі.