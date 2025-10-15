Світові продажі електромобілів сягнули рекордних 2,1 млн у вересні завдяки Китаю та США

У вересні 2025 року глобальні продажі повністю електричних та гібридних автомобілів, що підключаються до мережі (PHEV), зросли на 26% порівняно з минулим роком, сягнувши рекордного показника у 2,1 мільйона одиниць. Таке стрімке зростання було зумовлене високим попитом у Китаї та поспіхом покупців у США, які прагнули скористатися податковими пільгами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Rho Motion.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Китай домінує, США фіксують тимчасовий стрибок

Китайський ринок забезпечив близько двох третин світових продажів, реалізувавши приблизно 1,3 мільйона одиниць. У вересні, який зазвичай є найактивнішим місяцем для купівлі автомобілів у Китаї, продажі зросли, оскільки покупці прагнули максимально скористатися субсидіями на обмін старих автомобілів, перш ніж деякі регіони почали їх скасовувати.

Північна Америка також досягла рекордного показника: продажі зросли на 66% до приблизно 215 000 одиниць. Попит у США різко зріс, оскільки покупці поспішили скористатися податковою пільгою на електромобілі у розмірі $7 500, яка закінчувалася.

Європа також досягла нового рекорду завдяки стимулам у Німеччині та високому попиту у Великій Британії, а випуск Tesla дешевшої моделі Model Y в Європі, як очікується, ще більше посилить конкуренцію в найближчі місяці.

Продажі в Європі зросли на 36% до 427 541 одиниці. Продажі в решті світу зросли на 48% до 153 594 автомобілів.

Прогноз: різке падіння продажів в США неминуче

Аналітики попереджають, що після закінчення дії федеральних стимулів у США, попит у четвертому кварталі різко знизиться.

«Без федерального стимулу, попит у США, як очікується, різко впаде в останньому кварталі року», — заявив Чарльз Лестер, менеджер з даних Rho Motion.

Деякі виробники, як-от General Motors та Hyundai, намагаються пом'якшити удар, пропонуючи знижки, але загалом очікується, що виробництво буде скорочуватися.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями