ПУМБ запускає оновлений пакет преміального сервісу Digital Prime

ПУМБ оновив можливості преміальної картки для оплат, подорожей і особливих переваг. Новий пакет Digital Prime — це преміум картка де все вигідно, швидко, зручно і без жодних паперів.

Що отримує клієнт з Digital Prime:

Mastercard World Black Edition — преміальна картка для подорожей і покупок.

Безлімітний доступ до лаунж-зон та Fast Track у понад 1000 аеропортах світу.

Подарунки за розрахунки з програмою Mastercard Bilshe.

Консьєрж-сервіс для щоденних і подорожніх завдань.

VIP-підтримка 24/7 — завжди поруч, коли потрібно.

Просто оформити у застосунку — легко користуватись

Онлайн-відкриття та обслуговування без візитів до відділення.

Безкоштовно у пільговий період — до кінця наступного місяця після оформлення.

Далі — 0 грн/міс при витратах від 10 000 грн карткою, або 350 грн/міс — при менших витратах.

«Ми зробили так, щоб преміальний сервіс став простим в оформленні і доступним для кожного клієнта. Пакет Digital Prime — це про комфорт і турботу у кожній деталі», — зазначає Микола Анісімов, директор департаменту по роботі з преміальними клієнтами роздрібного бізнесу ПУМБ.

Встановлюйте застосунок ПУМБ та отримуйте преміальний сервіс при звичайних витратах!