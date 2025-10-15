Службове житло більше не можна буде приватизувати: зміни на вимогу ЄС

Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в інтерв'ю «Мінфіну» анонсувала фундаментальні зміни в правилах користування службовим житлом, що унеможливлять його приватизацію та використання у схемах нечесного заволодіння нерухомістю.

Скасування приватизації

За її словами, законопроєкт № 12377 унеможливить схеми «роздержавлення», які дозволяли приватизовувати службове житло. Воно відіграватиме свою справжню роль — тимчасового житла, яке переходить новому співробітнику після звільнення попереднього.

Право на житло

Перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для Державного житлового фонду визначатиме Кабмін, а для місцевих — самі громади. Виняток — військові та ветерани. Вони продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду.

Право військових і ветеранів на отримання безкоштовного житла після остаточного ухвалення законопроєкту № 12377, навпаки, буде посиленим.

Дедлайн від ЄС

Проведення цих змін вимагає Євросоюз у рамках програми Ukraine Facility, із чітким дедлайном — 4 квартал поточного року.