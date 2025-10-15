Курс валют у середу: банки, обмінники та міжбанк

У середу, 15 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі, а у продажу додав 10 копійок. Євро у покупці додало 12 копійок, а у продажу 19 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу не змінився. Євро у купівлі додало 11 копійок, а у продажу 20 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,99 грн. Євро купують за 48,12 грн, а продають за 48,89 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,87, євро — 48,61−48,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,79−41,82 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,63−48,64 грн/євро.

