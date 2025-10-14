До закриття міжбанку у вівторок, 14 жовтня, курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 14 копійок у купівлі та продажу.
14 жовтня 2025, 17:30
Долар та євро подорожчали на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 14 жовтня
|
Закриття 14 жовтня
|
Зміни
|
41,68/41,71
|
41,79/41,82
|
11/11
|
48,24/48,26
|
48,38/48,40
|
14/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−41,89 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,90, євро — 48,50−48,70 грн.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі