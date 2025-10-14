Порушення правил конкуренції: ЄС оштрафував Gucci, Chloé та Loewe на 157 млн євро

Європейська комісія оштрафувала модні будинки Gucci, Chloé та Loewe на загальну суму 157 млн євро за порушення правил конкуренції. Про це пише Financial Time.

Деталі

Як зазначається, бренди Gucci, Chloé та Loewe обмежили можливості незалежних реселерів встановлювати власні роздрібні ціни майже на весь свій асортимент.

Будинки моди також наказували торговцям не перевищувати встановлені максимальні рівні знижок та дотримуватися конкретних періодів розпродажів, йдеться у заяві комісії, опублікованій разом з оголошенням про штрафи.

«Gucci, Chloé та Loewe прагнули, щоб їхні роздрібні торговці застосовували ті самі ціни та умови продажу, які вони застосовували у власних каналах прямих продажів», — заявила комісія, додавши, що така практика мала місце в магазинах та онлайн.

Європейська комісія оголосила про штрафи, накладені у вівторок, після рейдів у компаніях у квітні 2023 року, що призвело до припинення практики контролю цін. Gucci було оштрафовано на 119,7 млн євро, Chloé — на 19,7 млн євро, а Loewe — на 18 млн євро.

Штрафи Gucci та Loewe були зменшені на 50% за співпрацю зі слідством, тоді як Chloé отримала 15%-ву знижку за аналогічну допомогу.