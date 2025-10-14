Коли заходити в крипту та як купувати без втрат (відео)

У новому випуску розбираємо, як не втратити гроші на хайпі та вибудувати довгострокову стратегію. Що краще — поступово купувати за системою DCA, чекати відкатів чи акумулювати USDT? Коли доцільно тримати ліквідність, а коли — входити у ринок? Розбираємо приклади реальних проєктів — BNB, Solana, Toncoin.

Пояснюємо просто, як працюють криптостратегії без ризикових ставок і спекуляцій: що таке DCA, коли ним варто користуватись, навіщо потрібна «тиша» на ринку та як з її допомогою підготуватись до наступного росту.