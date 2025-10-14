66% користувачів у всьому світі планують активніше інвестувати в криптовалюту — звіт Bitget

Вікторія, Сейшельські Острови, 14 жовтня 2025 р. — Bitget , найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала звіт про довіру до крипторинку та інвестиційні тенденції в BTC за 3-й квартал 2025 року. Документ демонструє стійкий оптимізм на глобальних ринках, попри триваючу макроекономічну невизначеність.

Опитування, у якому взяли участь тисячі респондентів із Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Африки (MENA), Африки та Азії, показало, що близько 66% опитаних планують збільшити свої інвестиції в криптовалюту в найближчі місяці. Половина з них має намір активно розширювати торгові позиції, тоді як 43% схиляються до стратегій довгострокового накопичення та управління капіталом.

Щодо перспектив Біткоїна, 49% учасників очікують, що наступний бичачий цикл досягне піку в діапазоні від 150 000 до 200 000 доларів США, причому дедалі більше довгострокових інвесторів прогнозують ще вищі оцінки.

Регіональні відмінності виявилися особливо помітними. Нігерія (84%), Китай (73%) та Індія (72%) лідирують за готовністю збільшити частку криптоактивів, що підкреслює роль ринків, що розвиваються, як ключових рушіїв криптоадаптації. Натомість розвинені ринки — такі як Німеччина, Франція та Японія — демонструють більш стримані настрої, тоді як Південна Корея вирізняється незвично високою часткою респондентів, які планують скоротити інвестиції.

Ethereum і Solana залишаються фаворитами серед глобальних інвесторів, отримавши підтримку 67% і 55% відповідно, тоді як основні активи — BTC та ETH — залишаються фундаментом інвестиційних стратегій. Водночас токени платформ, мемкоїни та проєкти Layer 2 зберігають нішеву, але помітну популярність у певних регіонах.

«Довіра до криптовалют більше не є нішевим трендом — це глобальний сигнал», — зазначив Вугар Усі Заде, операційний директор Bitget. — «Інтерес з боку ринків, що розвиваються, показує, де створюватиметься майбутнє, і підтверджує, чому наша модель Універсальної біржі покликана об'єднати CeFi, DeFi та ончейн-досвід в одному просторі. Цей звіт — ще одне підтвердження того, що інвестори шукають одночасно можливості та надійність, і саме в Bitget вони знаходять обидві ці якості».

Перехід Bitget до формату Універсальної біржі надає компанії унікальну перевагу для адаптації до цих змін. Об'єднуючи торгівлю, управління активами, платежі та доступ до блокчейну в єдиній екосистемі, Bitget забезпечує безшовну участь як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Гібридний підхід компанії до ліквідності та акцент на освітніх ініціатив, таких як Blockchain4Youth, ще більше зміцнюють її статус платформи, де довіра не просто вимірюється — вона створюється.

Повний звіт «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report» доступний за посиланням.

