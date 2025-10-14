Multi від Мінфін
14 жовтня 2025, 16:07

66% користувачів у всьому світі планують активніше інвестувати в криптовалюту — звіт Bitget

Вікторія, Сейшельські Острови, 14 жовтня 2025 р. — Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала звіт про довіру до крипторинку та інвестиційні тенденції в BTC за 3-й квартал 2025 року. Документ демонструє стійкий оптимізм на глобальних ринках, попри триваючу макроекономічну невизначеність.

Вікторія, Сейшельські Острови, 14 жовтня 2025 р. — Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала звіт про довіру до крипторинку та інвестиційні тенденції в BTC за 3-й квартал 2025 року.

Опитування, у якому взяли участь тисячі респондентів із Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Африки (MENA), Африки та Азії, показало, що близько 66% опитаних планують збільшити свої інвестиції в криптовалюту в найближчі місяці. Половина з них має намір активно розширювати торгові позиції, тоді як 43% схиляються до стратегій довгострокового накопичення та управління капіталом.

Щодо перспектив Біткоїна, 49% учасників очікують, що наступний бичачий цикл досягне піку в діапазоні від 150 000 до 200 000 доларів США, причому дедалі більше довгострокових інвесторів прогнозують ще вищі оцінки.

Регіональні відмінності виявилися особливо помітними. Нігерія (84%), Китай (73%) та Індія (72%) лідирують за готовністю збільшити частку криптоактивів, що підкреслює роль ринків, що розвиваються, як ключових рушіїв криптоадаптації. Натомість розвинені ринки — такі як Німеччина, Франція та Японія — демонструють більш стримані настрої, тоді як Південна Корея вирізняється незвично високою часткою респондентів, які планують скоротити інвестиції.

Ethereum і Solana залишаються фаворитами серед глобальних інвесторів, отримавши підтримку 67% і 55% відповідно, тоді як основні активи — BTC та ETH — залишаються фундаментом інвестиційних стратегій. Водночас токени платформ, мемкоїни та проєкти Layer 2 зберігають нішеву, але помітну популярність у певних регіонах.

«Довіра до криптовалют більше не є нішевим трендом — це глобальний сигнал», — зазначив Вугар Усі Заде, операційний директор Bitget. — «Інтерес з боку ринків, що розвиваються, показує, де створюватиметься майбутнє, і підтверджує, чому наша модель Універсальної біржі покликана об'єднати CeFi, DeFi та ончейн-досвід в одному просторі. Цей звіт — ще одне підтвердження того, що інвестори шукають одночасно можливості та надійність, і саме в Bitget вони знаходять обидві ці якості».

Перехід Bitget до формату Універсальної біржі надає компанії унікальну перевагу для адаптації до цих змін. Об'єднуючи торгівлю, управління активами, платежі та доступ до блокчейну в єдиній екосистемі, Bitget забезпечує безшовну участь як для новачків, так і для досвідчених інвесторів. Гібридний підхід компанії до ліквідності та акцент на освітніх ініціатив, таких як Blockchain4Youth, ще більше зміцнюють її статус платформи, де довіра не просто вимірюється — вона створюється.

Повний звіт «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report» доступний за посиланням.

Про Bitget

Заснована у 2018 році, Bitget є найбільшою у світі Універсальною біржею (UEX). Обслуговуючи понад 120 мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і регіонах, Bitget прагне допомагати трейдерам торгувати розумніше завдяки інноваційній функції копі-трейдингу та іншим торговим рішенням, надаючи водночас доступ у реальному часі до цін BTC, ETH та інших криптовалют.

Bitget Wallet — провідний некостодіальний криптогаманець, що підтримує понад 130 блокчейнів і мільйони токенів. Він надає мультичейн-торгівлю, стейкінг, платежі та прямий доступ до більш ніж 20 000 DApp, поєднуючи в одній платформі розширені свапи та ринкову аналітику.

Bitget активно сприяє масовому впровадженню криптовалют через стратегічні партнерства, наприклад, є офіційним криптопартнером найкращої футбольної ліги світу — LA LIGA на ринках Східної Європи, Південно-Східної Азії та Латинської Америки. У межах глобальної стратегії Bitget також співпрацює з UNICEF, підтримуючи навчання блокчейну для 1,1 мільйона людей до 2027 року. У світі автоспорту Bitget є ексклюзивним криптобіржовим партнером MotoGP™, одного з найзахопливіших чемпіонатів світу.

Попередження про ризики

Ціни цифрових активів схильні до коливань і можуть зазнавати значної волатильності. Інвесторам рекомендується виділяти лише ті кошти, які вони готові втратити. Вартість будь-яких інвестицій може змінюватися, існує ймовірність, що фінансові цілі не будуть досягнуті, а початкові інвестиції не повернуться. Завжди слід звертатися за незалежною фінансовою консультацією та враховувати власний фінансовий досвід і становище. Минулі результати не є надійним показником майбутніх. Bitget не несе відповідальності за можливі збитки. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду.

Джерело: Мінфін
