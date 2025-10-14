Укрпошта запускає мережу власних поштоматів

Після кількох років спроб і зірваних контрактів Укрпошта нарешті запускає власну мережу поштоматів. Український виробник Modern Expo, який має понад 27 років досвіду у створенні рішень для ритейлу, виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів — 70 у Києві та 30 в Одесі, повідомляє пресслужба.

Деталі

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

Поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз. Конструкція — модульна: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15−20 комірок кожен.

Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні. Це — черговий етап цифрової трансформації компанії.

За останні два роки Укрпошта довела, що навіть державна структура може працювати зі швидкістю приватного бізнесу. Завдяки автоматизованим логістичним хабам, збудованим під час війни, компанія досягла 98% своєчасних доставок — показника, який перевищує результати FedEx та USPS. А нові експрес-вікна, запущені у відділеннях, вже скоротили час обслуговування клієнтів до кількох хвилин.

«Ми не просто будуємо поштомати. Ми будуємо систему, у якій зручність, швидкість і довіра — не обіцянки, а стандарт», — додає Ігор Смілянський.

Поштомати стануть ще одним кроком до сервісу, який відчувається з першого кліку — і який створюється тут, в Україні.