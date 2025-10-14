У JPMorgan Chase підтвердили плани щодо запуску торгівлі криптою, інтерес до BTC впав: що нового

JPMorgan Chase підтверджує плани: запуск торгівлі криптоактивами, але без їх зберігання

Банк JPMorgan Chase підтвердив свої наміри в майбутньому запустити торговельні послуги для криптоактивів. Про це в коментарі для CNBC заявив Скотт Лукас, керівник напрямку Markets Digital Assets (Markets DLT) у банку.

Лукас підтвердив, що банк не планує надавати послуги безпосереднього зберігання (кастодіального сервісу) криптоактивів, незважаючи на високий попит з боку клієнтів.

«Я думаю, Джеймі (Даймон, голова банку, — ред.) ясно дав зрозуміти в день інвестора, що ми братимемо участь у торгівлі цими активами, але питання про зберігання наразі не розглядається», — підкреслив Скотт Лукас.

Наразі банк активно вивчає сектор і займається вибором стороннього кастодіана для забезпечення безпеки активів, необхідних як для спотової торгівлі, так і для послуг кредитування під заставу криптовалют, про які стало відомо в липні 2025 року.

Лукас зазначив, що загальна стратегія JPMorgan Chase у криптосекторі спрямована на отримання максимальної вигоди шляхом реалізації всіх можливих напрямків, а не концентрації на одному. Це включає:

Власний стейблкоїн: Вивчення можливості запуску власного стейблкоїна.

JPMD: Нещодавній випуск «депозитного токена» JPMD на базі мережі Base.

Стратегія організації продовжує формуватися, оскільки донедавна цей сектор у США залишався нерегульованим. Водночас, банк визнає величезний потенціал криптоіндустрії та має намір його реалізувати.

Лукас також прокоментував централізацію блокчейн-простору, заявивши, що в банку очікували певної консолідації сектору, але не прогнозують тотального домінування однієї мережі, як-от Ethereum.

Відкритий інтерес до біткоїна впав на $12 млрд за тиждень: масовий вихід позицій із кредитним плечем

Криптовалютний ринок пережив одну з найглибших корекцій за останні роки, і, за оцінками аналітиків CryptoQuant, її наслідки можуть відчуватися ще кілька місяців. Головним показником масштабу падіння стало різке скорочення відкритого інтересу (Open Interest) до біткоїна.

Аналіз CryptoQuant показав, що відкритий інтерес до біткоїна (BTC) за тиждень скоротився з $47 млрд до $35 млрд, що є одним із найбільших падінь за останній час. Це сигналізує про масовий вихід позицій, відкритих із використанням кредитного плеча (левереджу).

Ставка фінансування (Фандинг): Під час ринкової капітуляції в ніч на 11 жовтня ставка фінансування короткочасно стала негативною, але швидко стабілізувалася на помірно позитивному рівні. Це вказує на часткове відновлення настроїв трейдерів.

Співвідношення левереджу (ELR): Значно знизилося співвідношення левереджу, яке відображає середній рівень кредитного плеча. Після досягнення пікових значень, востаннє зафіксованих у 2022 році, індикатор різко впав, що свідчить про активне зниження ризиків на ринку деривативів.

Ще одним важливим сигналом стало падіння індексу SSR (Stablecoin Supply Ratio), який порівнює капіталізацію біткоїна із сукупною капіталізацією всіх стейблкоїнів. Значення індексу впало до мінімального рівня з квітня.

У CryptoQuant вважають, що це може свідчити про зростання купівельної спроможності на ринку, оскільки велика кількість стейблкоїнів тепер здатна купити меншу частку біткоїна.

Криптофонди залучили понад $3,17 млрд, незважаючи на волатильність ринку

Протягом тижня з 4 по 10 жовтня 2025 року у криптовалютні інвестиційні продукти надійшло $3,17 млрд, згідно зі звітом аналітичної компанії CoinShares. Це значне надходження відбулося на тлі ринкової корекції та новин про введення нових мит у США.

Аналітики зазначають, що новина про запровадження Дональдом Трампом 100% мит на китайський імпорт майже не вплинула на загальну динаміку криптоінструментів, хоча 10 жовтня було зафіксовано невеликий відтік коштів у розмірі $159 млн.

Річний рекорд: Сукупні надходження з початку року вже становлять $48,67 млрд, що перевищує загальний показник за весь 2024 рік ($48,56 млрд).

Обсяги торгівлі: За тиждень обсяги торгів сягнули $53 млрд, що вдвічі більше за середній рівень 2025 року.

Скорочення AUM: Після оголошення про мита сукупні активи під управлінням (AUM) скоротилися на 7%, до $242 млрд.

Найбільшу частку інвестицій традиційно отримали продукти, пов'язані з біткоїном (BTC):

Біткоїн-продукти: Залучили $2,67 млрд за тиждень. Сукупні надходження з початку року досягли рекордних $30,2 млрд.

10 жовтня обсяг торгів акціями біткоїн-фондів перевищив $10,4 млрд, коли ціна BTC впала з $121 000 до $116 000.

Ethereum (ETH) — інструменти: Зафіксували притоки у розмірі $338 млн, проте 10 жовтня зіткнулися з відтоком у $172 млн.

Альткоїни: Притоки у фонди на базі Solana та XRP сповільнилися, склавши $93,3 млн та $61,6 млн відповідно, незважаючи на очікування запуску спотових ETF на ці активи.

Основний обсяг капіталу — $3 млрд — надійшов із США. Друге та третє місця посіли Швейцарія ($132 млн) та Німеччина ($53 млн).

WazirX отримала судове схвалення на виплати постраждалим після злому

Вищий суд Сінгапуру затвердив план реструктуризації криптобіржі WazirX, що відкриває шлях до відновлення повноцінної роботи платформи та компенсації збитків понад 150 000 користувачам. Ці особи постраждали внаслідок масштабної хакерської атаки, що сталася у 2024 році.

Засновник біржі Нішал Шетті підтвердив рішення суду, висловивши подяку спільноті за підтримку в складний період.

Схвалення суду відбулося невдовзі після того, як оновлений план реструктуризації був підтриманий кредиторами. Тепер WazirX може розпочати наступний етап відновлення:

Виплати користувачам: Компенсація збитків буде здійснюватися через токенізований механізм.

Відновлення операцій: Біржа готується до відновлення повноцінних операцій.

Нагадаємо, що в липні 2024 року WazirX втратила близько $234 млн через злом свого Safe Multisig-гаманця. Атаку тоді пов'язували з північнокорейським хакерським угрупованням Lazarus через використання схожих методів злому.