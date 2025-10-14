Курс валют у вівторок: банки, обмінники та міжбанк

У вівторок, 14 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара додав 2 копійки у купівлі, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі та у продажу додав 2 копійки. Євро у купівлі додало 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,82 грн. Євро купують за 47,95 грн, а продають за 48,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 48,50−48,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,24−48,26 грн/євро.

