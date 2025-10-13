Multi від Мінфін
13 жовтня 2025, 16:56

OKX запускає Гранд-турнір VIP-трейдерів із призовим фондом $100 000

Криптовалютна біржа OKX оголошує про запуск масштабного Гранд-турніру VIP-трейдерів із загальним призовим фондом $100 000. Кампанія триватиме до 29 жовтня та розрахована на досвідчених трейдерів із високим рівнем торгової активності. Пропонуються також додаткові пропозиції у вигляді підвищеної APR до до +25% та миттєвих винагород.

Криптовалютна біржа OKX оголошує про запуск масштабного Гранд-турніру VIP-трейдерів із загальним призовим фондом $100 000.

Учасники Гранд-турніру змагатимуться одразу в трьох категоріях: обсяг торгів (призовий фонд до $60 000), прибутковість PnL% (до $35 000) та чистий депозит (до $5 000). Переможці кожної категорії отримають 40% відповідного призового фонду, друге місце — 25%, третє — 10%, четверте — 5% від призового фонду, 5−10 місця — 20% від призового фонду (буде поділено в рівних частках). Загалом винагороди отримають топ-10 учасників у кожній категорії.

Правила участі в кампанії

Організатори встановили високу планку для участі, яка відповідає статусу VIP-турніру. Мінімальний стартовий баланс — 10 000 USDT на торговому акаунті. Щоб результати зарахувалися в рейтинг, учасник повинен досягти обсягу торгів мінімум 50 000 000 USDT за період змагання. Претенденти на винагороди в категорії депозитів мають внести не менше 50 000 USDT чистого депозиту.

Для участі в Гранд-турнірі VIP-трейдерів необхідно виконати кілька простих кроків:

  • Внести депозит

  • Просуватися у рейтингу за торговим обсягом, PnL та депозитам

Всі учасники автоматично потрапляють у публічну таблицю лідерів, де результати оновлюються в реальному часі. Система підрахунку базується на прозорих математичних формулах та враховує виключно операції з власними коштами трейдерів.

Додаткові завдання для користувачів, що ще не вносили депозит

Новачки платформи можуть розраховувати на особливі умови. Перші 10 користувачів, які здійснять свій перший депозит на OKX під час турніру, отримають по 500 USDT миттєво після виконання умов. Всі учасники Гранд-турніру отримають доступ до ексклюзивних ваучерів із підвищеною APR до +25% — їх розподілять протягом 7 днів після фінішу змагання.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

