Без зростання і скорочення: кількість фінансових установ у вересні не змінилася

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною — 791. Кількість банків також залишилася без змін — 60. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Деталі

Упродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало: 418 фінансових компаній (кількість не змінилася)

50 страховиків non-life (кількість не змінилася)

10 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

104 ломбарди (кількість не змінилася)

88 кредитних спілок (кількість не змінилася)

один лізингодавець (кількість не змінилася) 45 страхових брокерів (кількість не змінилася)

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася).

