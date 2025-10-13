Зростання у 4 рази: Українці скуповують зарядні станції, павербанки та генератори

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні, мережа торговельних центрів Епіцентр зафіксувала різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення. Про це йдеться у повідомленні компанії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 рази), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 рази).

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі. Крім того, позитивна динаміка обсягів реалізації спостерігалася в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

В компанії також нагадали, що для підтримки українців в умовах енергетичної кризи мережа Епіцентр ще в 2022 році запустила проєкт «Заряджайзери», відкривши в торгових центрах компанії по всій країні станції підзарядки гаджетів.