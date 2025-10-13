У понеділок, 13 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара додав 4 копійки у купівлі, а у продажу 13 копійок. Євро у покупці та у продажу додало 15 копійок.
13 жовтня 2025, 10:48
Курс валют у понеділок: банки, обмінники та міжбанк
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 2 копійки, а у продажу додав 2 копійки. Євро у купівлі та у продажу додало 15 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,37−41,86 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,57, євро — 48,50−48,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,41−48,44 грн/євро.
Джерело: Мінфін
