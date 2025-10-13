Курс валют у понеділок: банки, обмінники та міжбанк

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі втратив 2 копійки, а у продажу додав 2 копійки. Євро у купівлі та у продажу додало 15 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,37−41,86 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,43−41,57, євро — 48,50−48,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,68−41,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,41−48,44 грн/євро.

