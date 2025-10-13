Колишній прем'єр-міністр Британії приєднався до Microsoft як старший радник

Колишній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив, що приєднався до американського технологічного гіганта Microsoft і стартапу у сфері штучного інтелекту Anthropic як старший радник. Відповідний запис опубліковано на його сторінці в LinkedIn.

Деталі

Після поразки Консервативної партії на загальних виборах у липні минулого року Сунак залишив посаду лідера партії, проте продовжує залишатися членом британського парламенту.

У публікації він уточнив, що всі доходи з посад у Microsoft і Anthropic будуть повністю направлені до благодійного фонду The Richmond Project, який він заснував разом із дружиною Акшатою Мурті.

Представники Anthropic і один з найбільших інвесторів стартапу — Amazon — заявили, що консультативна посада Сунака має внутрішній і частковий характер і повністю відповідає вимогам Комітету з призначення на посади після державної служби (ACOBA), який контролює перехід колишніх міністрів та високопосадовців на роботу в приватні компанії.

Відповідно до умов, Сунак консультуватиме Anthropic з питань стратегії, макроекономічних та геополітичних тенденцій. Ця робота стосується глобальних питань і не торкається британської політики, при цьому йому заборонено контактувати з представниками уряду Великобританії від імені компанії.

У Microsoft Сунак також даватиме стратегічні рекомендації з макроекономічних та геополітичних питань. Згідно з листом, опублікованим на сайті ACOBA і підписаним тимчасовим головою комітету Ізабель Доверті, Сунак виступить на щорічному саміті Microsoft, але не братиме участі у консультуванні з питань британської політики.

У документі також зазначено, що колишньому прем'єру заборонено лобіювати інтереси компанії протягом двох років з моменту звільнення з міністерської посади та використовувати будь-яку конфіденційну інформацію, отриману під час роботи в уряді.

Як нагадує Reuters, це призначення було після того, як у липні Сунак повернувся до Goldman Sachs — також у ролі консультанта. Раніше, на початку 2000-х, він уже працював у цьому інвестиційному банку аналітиком, перш ніж перейти до низки інших приватних компаній.