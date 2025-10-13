Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 123950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 жовтня 2025, 8:13
Втрати ворога за 12 жовтня: 1140 російських окупантів, 3 танки та 232 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1123950 (+1140) осіб
- танків — 11251 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23345 (+0) од
- артилерійських систем — 33599 (+21) од
- РСЗВ — 1520 (+2) од
- засоби ППО — 1225 (+0) од
- літаків — 427 (+0) од
- гелікоптерів — 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69242 (+232)
- крилаті ракети — 3859 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 64043 (+109)
- спеціальна техніка — 3977 (+1)
Джерело: Мінфін
