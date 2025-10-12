Multi від Мінфін
12 жовтня 2025, 14:20

Імпорт легкових авто в Україну за дев’ять місяців зріс на 27%

У січні-вересні 2025 року в Україну ввезли легкових автомобілів (включно з вантажопасажирськими фургонами та авто для перегонів) на суму майже $4,17 млрд. Це на 27,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли обсяг імпорту становив $3,28 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

У січні-вересні 2025 року в Україну ввезли легкових автомобілів (включно з вантажопасажирськими фургонами та авто для перегонів) на суму майже $4,17 млрд.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Темпи зростання імпорту прискорилися: якщо за підсумками першого півріччя приріст становив 11,6%, то до кінця третього кварталу показник суттєво зріс.

У вересні в Україну ввезли авто на $581,9 млн, що на 70% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

Найбільшими постачальниками автомобілів залишаються Німеччина, США та Китай. Торік до трійки лідерів входили США, Німеччина та Японія. Імпорт із Німеччини збільшився на 50,5% — до $739,7 млн, а її частка у структурі імпорту зросла до 17,7% (проти 15,1% рік тому).

Поставки зі США склали $732,3 млн (+18,4%), а з Китаю — $517,2 млн (12,4% імпорту легковиків). Для порівняння, минулого року імпорт із Японії становив $387,4 млн (11,8%).

Імпорт з інших країн у січні-вересні 2025 року досяг $2,18 млрд проти $1,78 млрд за аналогічний період 2024-го.

Експорт легкових авто з України залишався незначним — лише $6,9 млн за дев’ять місяців поточного року. Основними напрямами стали ОАЕ, Канада та США. Торік експорт становив $8,6 млн, здебільшого у Канаду, Німеччину та США.

За оцінками Держмитслужби, частка легкових авто у загальному імпорті товарів за січень-вересень 2025 року склала 6,94% (торік — 6,4%), у структурі експорту — 0,02% (проти 0,03%).

Для довідки: у 2024 році Україна імпортувала легкових авто на $4,39 млрд (+8% до 2023-го), тоді як експорт знизився у 2,7 раза — до $10,1 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
