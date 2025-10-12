XYZVerse виходить за межі категорії мем-монет із запуском CS2 League на суму 5,5 млн $

XYZVerse нещодавно привернув увагу як перша мем-монета для всіх видів спорту, проект, який представляє себе з сміливою амбіцією «найвищий, найшвидший, найсильніший». Порівняння зі спортом є навмисним. Як і спортсмен, XYZVerse позиціонує себе для конкуренції на переповненій арені, де швидкість і сила часто визначають виживання.

Мем-монети продемонстрували здатність до екстремальних коливань цін. Dogecoin, піонер цієї категорії, зафіксував зростання майже на 250 000% від свого історичного мінімуму. XYZVerse поставив собі за мету: зростання на 99 999% від 0,0001 долара під час передпродажу до 0,1 долара під час лістингу.

Рішення про проведення передпродажу відображає розуміння того, де лежить цінність на ринку мем-монет. Часто вирішальним фактором є спільнота. Ще до офіційного лістингу XYZVerse створив базу перших прихильників, прагнучи забезпечити більш плавний вихід на ринок.

Перша ліга CS2 на блокчейні, що розширює охоплення

У своєму останньому кроці XYZVerse оголосив про запуск CS2 League, е-спорт змагання з Counter-Strike 2, покликаного розширити вплив токена за межі спекуляцій. Призовий фонд ліги становить понад 5,5 мільйонів, що фінансується за рахунок готівки, токенів XYZ та внесків від пропусків до спільноти.

Участь візьмуть десять команд. До складу кожної команди увійдуть три інфлюенсери, один засновник проєкту та член спільноти, обраний шляхом жеребкування. Вартість участі становить 100 USDT. Власники пропусків отримують право голосу щодо карт, прогнозів та колекційних предметів, а також доступ до повторів матчів.

Компанія очікує, що перший сезон переглянуть понад мільйон глядачів на основних та спільних трансляціях. Це зробить лігу одним із найамбітніших експериментів у сфері ончейн-кіберспорту, позиціонуючи XYZVerse не лише як мем-токен, а й як гравця у сфері цифрових розваг.

Отримайте ранній доступ до XYZVerse

За межами традиційних мем-монет

Головне питання залишається: чи є XYZVerse мем-монетою в традиційному розумінні? По суті, ні. На відміну від проектів, які покладаються виключно на вірусний ажіотаж і зникають після короткострокових прибутків, XYZVerse прагне до корисності.

Дорожня карта включає функції «грай, щоб заробити», які винагороджують участь, інтеграцію зі спортивними ставками через bookmaker.XYZ, а також додаткові партнерства з інфлюенсерами та ігровими проектами.

Метою є підтримка актуальності через культурні зв'язки та реальні випадки використання. У цьому сенсі XYZVerse позиціонує себе як «біткойн серед мем-монет», підкреслюючи довговічність, а не швидкий спекулятивний цикл.

Токеноміка та динаміка передпродажу

Передпродаж привернув стабільну участь за багаторівневою моделлю. Поточна ціна становить 0,0056 долара, остаточна ціна передпродажу встановлена на рівні 0,02 долара, а планова ціна лістингу — 0,1 долара. Дизайн заохочує ранню участь, одночасно створюючи довгострокову привабливість.

Для інвесторів $XYZ є як мем-токеном, так і утилітарним активом. Власники отримують доступ до бонусів за ставки, функцій «грай, щоб заробити» та участі в таких заходах, як CS2 League. Перетин спортивної культури та криптоспекуляцій є центральним елементом презентації проекту.

Приєднуйтесь до передпродажу XYZVerse зараз

Позиція на ринку

Поєднання передпродажу на суму 15 мільйонів доларів, живої ліги кіберспорту з призовим фондом у кілька мільйонів доларів та інтеграції з платформами ставок відрізняє XYZVerse від мем-проектів, які залежать лише від імпульсу. Проте, чи зможе проект підтримувати зростання, залежатиме від його реалізації. Підтримка інтересу спільноти, збереження активності токена у спорті та виконання обіцяних функцій визначатимуть, чи стане XYZVerse стійкою екосистемою, чи залишиться тимчасовою тенденєю.

Часті запитання про XYZVerse

Що таке XYZVerse?

XYZVerse — це проект мем-монети, який позиціонується як перший токен для всіх видів спорту. Він поєднує елементи спортивної культури, кіберспорту, стейкінгу та криптовалютних винагород.

Що таке XYZVerse CS2 League?

CS2 League — це кіберспортивне змагання з Counter-Strike 2, організоване XYZVerse. Призовий фонд становить понад 5,5 мільйонів доларів, які фінансуються за рахунок готівки, токенів XYZ та продажу пропусків. У змаганнях візьмуть участь десять команд, до складу кожної з яких увійде один член спільноти, обраний шляхом жеребкування.

Як фанати можуть взяти участь у CS2 League?

Фанати можуть придбати пропуск за 100 USDT. Це дозволить їм голосувати за карти, робити прогнози, збирати цифрові предмети, переглядати повтори та, можливо, забезпечити собі місце в команді.

Скільки глядачів, за прогнозами, приверне ліга?

XYZVerse оцінює, що понад мільйон глядачів переглянуть перший сезон у основних та спільних трансляціях.

Яка поточна ціна $XYZ?

Під час передпродажу токен коштує 0,0055 долара. На останньому етапі передпродажу ціна підніметься до 0,02 долара. Планова ціна лістингу становить 0,1 долара.

Яка загальна кількість токенів $XYZ?

Загальна кількість токенів фіксована на рівні 100 мільярдів. Більше 40% розподіляється між ініціативами, що реалізуються спільнотою, а 10% залишається у власності команди.

Чи пройшов XYZVerse аудит безпеки?

Так. Компанія Pessimistic, що спеціалізується на безпеці блокчейнів, провела аудит смарт-контракту і підтвердила, що він є безпечним, ефективним і не має критичних недоліків.

Що чекає на XYZVerse в майбутньому?

Майбутні плани включають запуск додатків «грай, щоб заробити», додаткові партнерства в секторах спорту та ігор, а також глибшу інтеграцію $XYZ в платформи для ставок і залучення фанатів.