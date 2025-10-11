Кабінет міністрів України розширив дію програми «Доступні кредити 5−7−9%» на всі прифронтові території, включно з зонами активних бойових дій, де наразі функціонують державні електронні сервіси. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
11 жовтня 2025, 16:11
Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%» на прифронтові регіони
Нові можливості для бізнесу
Розширення стосується 57 територіальних громад у 8 областях України. Підприємці, які працюють у цих складних умовах, отримають пільги:
- Продовження терміну: Можливість продовжити термін дії своїх кредитів до кінця 2027 року.
- Рефінансування: Право рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах.
За словами Свириденко, така системна підтримка є критично важливою, оскільки прифронтовий бізнес демонструє стійкість. З початку дії програми «5−7−9» майже 10% усіх кредитів було видано саме в цих регіонах.
Цього року частка прифронтових підприємств у нових кредитах зросла до 26%, а загальна сума наданого фінансування сягнула 16,1 млрд грн.
Джерело: Мінфін
