Колекційні монети як інвестиція. Що приносить найбільший прибуток (відео)

Чи можуть звичайні копійки стати інвестицією? Чому деякі пам’ятні монети зростають у ціні в десятки разів? І чи варто сьогодні вкладати гроші у нумізматику, щоб не лише колекціонувати, а й заробити?

У цьому відео говоримо про те, як формується ціна монет: від копійок, які зникають з обігу, до срібних «унцевих» монет. Показуємо різні види монет, приклади з українського ринку та пояснюємо, у які варто вкладатися.

У цьому відео ви дізнаєтесь: