Чи можуть звичайні копійки стати інвестицією? Чому деякі пам’ятні монети зростають у ціні в десятки разів? І чи варто сьогодні вкладати гроші у нумізматику, щоб не лише колекціонувати, а й заробити?
11 жовтня 2025, 13:29
Колекційні монети як інвестиція. Що приносить найбільший прибуток (відео)
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У цьому відео говоримо про те, як формується ціна монет: від копійок, які зникають з обігу, до срібних «унцевих» монет. Показуємо різні види монет, приклади з українського ринку та пояснюємо, у які варто вкладатися.
У цьому відео ви дізнаєтесь:
- які копійки і пам’ятні монети можуть коштувати сотні й тисячі гривень
- чому стартова ціна від НБУ зростає в кілька разів
- як впливають курс долара і ціна металів на вартість монет
- які популярні монети вигідно купувати
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі