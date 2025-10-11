LINK, TON, BNB очікують зростання, а 5,5-мільйонна ліга CS2 від XYZVerse розпалює ажіотаж

Такі основні монети, як LINK, TON і BNB, викликають ажіотаж, демонструючи ознаки нового зростання. Водночас сміливий 5,5-мільйонний е-спорт-турнір від XYZVerse викликав хвилю цікавості до мем-токенів. Ці паралельні сили формують нові тенденції в цифрових активах. Що ж є рушійною силою цього нового сплеску динаміки?

XYZVerse запускає першу лігу CS2 на блокчейні — зростання кількості фанатів підштовхує вартість $XYZ вгору

У світі криптовалют, де тренди змінюються за одну ніч, а конкуренція зростає з кожною годиною, нелегко виділитися. Проте XYZVerse саме це і вдалося.

XYZVerse, вже відомий як перший мем-коін на основі спорту, зараз відкриває нові горизонти, поєднуючи кіберспорт із криптопростором. Проект оголосив про запуск першої ліги Counter-Strike 2 на блокчейні — конкурентної ігрової арени, призначеної для інфлюенсерів, засновників та спільноти.

На поточній стадії передпродажу XYZVerse вже зібрав понад 15 мільйонів доларів і привернув швидко зростаючу аудиторію в основних крипто- та ігрових ЗМІ. Поєднання мем-культури, спортивного ентузіазму та реальної корисності продовжує привертати увагу — і з наближенням ліги ажіотаж навколо $XYZ тільки набирає обертів.

Е-спорт зустрічається з Web3: ліга CS2 від XYZVerse

Нещодавно оголошена XYZVerse Counter-Strike 2 League розширює спортивну візію проекту на цифрову арену, об'єднуючи два потужні світи — криптовалюти та е-спорту. Ідея проста, але амбітна: об'єднати людей, які формують криптовалютну культуру, на одному сервері, зробити перегляд захоплюючим, а для фанатів — легким для приєднання.

Вхід коштує 100 USDT. Власники пропусків отримують право голосу щодо карт, прогнозів та колекційних предметів, а також доступ до повторів матчів.

Участь відкрита як для творців, так і для фанатів. Десять команд змагатимуться за загальний призовий фонд, що перевищує 5,5 мільйона доларів, який буде розподілений між трьома найсильнішими командами. Старт заплановано на 1 січня 2026 року, і всі матчі будуть транслюватися в прямому ефірі на Twitch і YouTube, а офіційні посилання будуть оголошені ближче до дати початку.

Кожен елемент змагань — від даних матчів і голосів спільноти до винагород гравців — буде записаний в блокчейні, що забезпечить повну прозорість і справедливість протягом усього сезону.

Якщо формат запрацює, Ліга може стати основним рушієм стійкої видимості, глибшої залученості спільноти і, природно, стимулювати попит на $XYZ у міру розширення екосистеми.

Станьте частиною зростання — приєднайтеся до XYZVerse і придбайте $XYZ вже сьогодні.

Що таке XYZVerse?

Coin XYZVerse ($XYZ) Адреса контракту 0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae Поточне підвищення ціни перед продажем $15M+ Тип Meme token Дата запуску Q4 2025 (Listing target: $0.10) Збільшення ціни (на момент написання) 7,050% (from $0.0001 to current stage price of $0.00715) Спільнота 21K+ X followers, 11K+ Telegram followers Безпека контракту Pessimistic Audit, SolidProof Audit — No critical vulnerabilities; secure, optimized code

XYZVerse — це мем-монета, керована спільнотою, яка поєднує спортивну культуру, ігрове стейкінг та криптовалюту. В основі проекту лежить не просто бажання скористатися популярністю мемів, а інтеграція з bookmaker.XYZ, що надає власникам токенів ексклюзивні переваги для ставок, винагороди та доступ до криптовалютних ігор, де можна заробляти гроші.

Зростання ціни $XYZ та прогнози після лістингу

З моменту початку передпродажу $XYZ демонструє швидке та стабільне зростання ціни:

Початкова ціна: 0,0001

0,0001 Поточна ціна на етапі передпродажу: 0,00715

0,00715 Прогнозована ціна лістингу: 0,10

Ця траєкторія означає, що навіть до виходу на біржі $XYZ вже продемонстрував зростання на понад 7000% від початкової ціни. До моменту закриття передпродажу перші покупці отримають токени з 5-кратною знижкою порівняно з прогнозованим рівнем лістингу.

Після лістингу $XYZ за ціною 0,10 долара подальше зростання буде залежати від динаміки ринку, припливу ліквідності та імпульсу спільноти. Виходячи з попереднього досвіду альткойнів, що базуються на мемах і мають сильну наративну складову, після лістингу можливе значне зростання:

Консервативний сценарій: 2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною 0,20−0,30 долара в міру нарощування ліквідності

2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною 0,20−0,30 долара в міру нарощування ліквідності Помірний сценарій: 5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною 0,50−1,00 долара протягом першого великого ралі

5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною 0,50−1,00 долара протягом першого великого ралі Сценарій високого зростання: якщо XYZ приверне значну увагу ринку, ціни можуть піти шляхом ранніх Dogecoin або Pepe, з потенціалом перевищити 1,00 долар протягом повного циклу сезону альткойнів

Всі вищезазначені фактори в поєднанні з активною підтримкою спільноти та оптимістичними настроями інфлюенсерів створюють міцну базу для попиту, коли токен стане доступним як на централізованих, так і на децентралізованих біржах.

Чи є XYZVerse легітимним?

Хоча XYZVerse все ще перебуває на етапі передпродажу, кілька ознак вказують на те, що це легітимний і ретельно структурований проект. Однак, як і у випадку з будь-яким токеном передпродажу, справжня перевірка відбудеться після запуску — коли реальні ринкові показники та корисність екосистеми будуть випробувані на практиці.

Аудит безпеки та перевірка смарт-контрактів

Щоб посилити довіру та прозорість, XYZVerse пройшов повний аудит смарт-контрактів, проведений Pessimistic, авторитетною компанією з безпеки блокчейнів, відомою своїми ретельними оцінками коду.

Результати аудиту були дуже позитивними і підтвердили, що смарт-контракт XYZVerse є безпечним, добре структурованим і економічним. Критичних або серйозних вразливостей виявлено не було. Такий рівень ретельності та відкритості відображає прихильність до найкращих практик у галузі, де поширені неперевірені та поспішно впроваджені мем-монети. Аудиторський звіт є загальнодоступним і слугує основою для довіри інвесторів.

Ліквідність та контроль токенів

XYZVerse працює з фіксованою загальною пропозицією в 100 мільярдів токенів, вводячи дефіцит як основоположний принцип. Для подальшої підтримки довгострокової вартості проект використовує дефляційний механізм спалювання, за якого частина токенів систематично вилучається з обігу шляхом викупу та спалювання. Така структура не тільки запобігає інфляції, але й винагороджує довгострокових власників, зменшуючи загальну пропозицію з часом.

Розподіл токеноміки XYZVerse

Категорії Відсоток Кількість Передпродаж 17.87% 17,870,000,000 XYZ Маркетинг 15% 15,000,000,000 XYZ Ліквідність 15% 15,000,000,000 XYZ Дефляційне спалювання 17.13% 17,130,000,000 XYZ Стимули, бонуси та аїрдропи 10% 10,000,000,000 XYZ Розробка та екосистема 10% 10,000,000,000 XYZ Команда 10% 10,000,000,000 XYZ КЛ (ключові лідери думок) 5% 5,000,000,000 XYZ

Токеноміка розкриває економічну структуру проєкту і є вирішальним фактором в оцінці його довгострокової стійкості. XYZVerse використовує чітку і збалансовану модель токеноміки з фіксованим загальним обсягом 100 мільярдів токенів, що гарантує неінфляційність проєкту і його дефіцитність.

Структура відображає добре продуману стратегію, орієнтовану на ліквідність, зростання та залучення спільноти. Основні розподіли включають:

Маркетинг (15%) та ліквідність (15%), що забезпечують як видимість, так і готовність до обміну

Щедрий 17,13% розподіл спалення, що робить XYZVerse однією з небагатьох мем-монет із вбудованим великомасштабним дефляційним механізмом

10% відведено на розвиток та зростання екосистеми, що забезпечує паливо для інновацій продукту та довгострокового розширення

10% на заохочення, айрдропи та бонуси, що сприяє ранньому залученню та децентралізованій участі спільноти

На відміну від багатьох мем-токенів, які надмірно розподіляють кошти між командами або покладаються лише на ажіотаж, XYZVerse обмежує розподіл коштів між командами до відповідальних 10%, що відповідає найкращим практикам галузі. Тим часом, розподіл, орієнтований на спільноту — передпродаж, айрдропи та KOL — складає понад 40% від загального обсягу, підкріплюючи підхід проекту, орієнтований на широкі маси.

Якщо виконувати дисципліновано, ця модель розподілу підтримує як ринковий імпульс, так і корисність екосистеми, створюючи основу не тільки для ажіотажу, але й для стійкої актуальності до 2025 року і далі.

Спільнота: яке настрої?

Настрої спільноти навколо XYZVerse є дуже оптимістичними, що відображає як зростаючий інтерес, так і довіру до напрямку проекту. На CoinMarketCap понад 96% голосів користувачів вказують на позитивні перспективи для XYZ, що робить його одним з найбільш сприятливо сприйманих токенів у своїй категорії.

Цей оптимізм відбивається в соціальних мережах проекту:

21 тис.+ підписників на X (раніше Twitter)

12 тис. активних учасників Telegram

Висока активність у оголошеннях про айрдроп, оновленнях передпродажу та інтерактивних кампаніях

Впливові голоси в криптопросторі вже гудуть про XYZVerse, а кілька видатних аналітиків і творців контенту називають його «можливістю для стрімкого злету» у циклі 2025 року. Їхній ентузіазм підживлюється прозорістю проекту, унікальним поєднанням мем-культури та спортивного утилітаризму, а також зростаючою надійністю.

У поєднанні з визнанням CryptoNews як «Найкращого нового мем-проекту» та партнерством з bookmaker.XYZ, XYZVerse будує пристрасну спільноту, керовану переконаннями.

У міру того, як загальний настрій у криптосфері стає оптимістичним, XYZVerse здається добре позиціонованим, щоб стати проривним ім'ям у майбутньому бул-рані, підтриманим як ентузіазмом широкої громадськості, так і ранньою підтримкою інфлюенсерів.

XYZVerse готується до запуску. Приєднуйтесь, поки ще рано

Майбутнє XYZVerse: як воно виглядає?

Майбутнє XYZVerse виглядає все більш перспективним, оскільки проект позиціонує себе на перетині мем-культури, що рухається спільнотою, гейміфікованої крипто-взаємодії та інтеграції реального спорту.

Маючи чіткий план дій після запуску та сильну початкову підтримку, проект готується до гучного дебюту як на централізованих, так і на децентралізованих біржах. Очікується, що цей крок значно підвищить впізнаваність та ліквідність, що дозволить XYZ охопити ширшу базу інвесторів, крім учасників передпродажу.

Попереду кілька ключових подій:

Запуск стейкінгу та dApps на основі винагород, що дозволить власникам отримувати пасивний дохід, беручи участь в екосистемі

Розширення ігор типу «грай, щоб заробити» на Telegram та інших платформах, перетворюючи випадкову участь у реальну криптовалютну цінність

Партнерство з інфлюенсерами та спортсменами, що поєднує Web3 та глобальну спортивну аудиторію

Агресивний маркетинг та спонсорство спорту, що забезпечує проекту висвітлення за межами криптоспільноти

Спалювання токенів та програми ліквідності, що зміцнюють стійкість цін з часом

Важливо, що поєднання фіксованої пропозиції, механізмів спалювання та лояльної, зростаючої спільноти надає XYZVerse необхідні складові для довгострокової актуальності, а не лише короткострокового циклу мемів.

Висновок

XYZVerse вступає в нову стадію зростання. Ліга — це лише початок: команда продовжує розширювати співпрацю, шукати нових партнерів та будувати мости між криптовалютою, іграми та реальним спортом.

Для власників $XYZ це означає одне: проект рухається вперед, його екосистема зростає, і все, що буде далі, зробить участь у XYZVerse ще більш вигідною.

👉 Приєднуйтесь до передпродажу XYZVerse на xyzverse.io і станьте частиною першої криптоліги, яка перетворює гру на спадщину.