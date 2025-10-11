Такі основні монети, як LINK, TON і BNB, викликають ажіотаж, демонструючи ознаки нового зростання. Водночас сміливий 5,5-мільйонний е-спорт-турнір від XYZVerse викликав хвилю цікавості до мем-токенів. Ці паралельні сили формують нові тенденції в цифрових активах. Що ж є рушійною силою цього нового сплеску динаміки?
LINK, TON, BNB очікують зростання, а 5,5-мільйонна ліга CS2 від XYZVerse розпалює ажіотаж
XYZVerse запускає першу лігу CS2 на блокчейні — зростання кількості фанатів підштовхує вартість $XYZ вгору
У світі криптовалют, де тренди змінюються за одну ніч, а конкуренція зростає з кожною годиною, нелегко виділитися. Проте XYZVerse саме це і вдалося.
XYZVerse, вже відомий як перший мем-коін на основі спорту, зараз відкриває нові горизонти, поєднуючи кіберспорт із криптопростором. Проект оголосив про запуск першої ліги Counter-Strike 2 на блокчейні — конкурентної ігрової арени, призначеної для інфлюенсерів, засновників та спільноти.
На поточній стадії передпродажу XYZVerse вже зібрав понад 15 мільйонів доларів і привернув швидко зростаючу аудиторію в основних крипто- та ігрових ЗМІ. Поєднання мем-культури, спортивного ентузіазму та реальної корисності продовжує привертати увагу — і з наближенням ліги ажіотаж навколо $XYZ тільки набирає обертів.
Е-спорт зустрічається з Web3: ліга CS2 від XYZVerse
Нещодавно оголошена XYZVerse Counter-Strike 2 League розширює спортивну візію проекту на цифрову арену, об'єднуючи два потужні світи — криптовалюти та е-спорту. Ідея проста, але амбітна: об'єднати людей, які формують криптовалютну культуру, на одному сервері, зробити перегляд захоплюючим, а для фанатів — легким для приєднання.
Вхід коштує 100 USDT. Власники пропусків отримують право голосу щодо карт, прогнозів та колекційних предметів, а також доступ до повторів матчів.
Участь відкрита як для творців, так і для фанатів. Десять команд змагатимуться за загальний призовий фонд, що перевищує 5,5 мільйона доларів, який буде розподілений між трьома найсильнішими командами. Старт заплановано на 1 січня 2026 року, і всі матчі будуть транслюватися в прямому ефірі на Twitch і YouTube, а офіційні посилання будуть оголошені ближче до дати початку.
Кожен елемент змагань — від даних матчів і голосів спільноти до винагород гравців — буде записаний в блокчейні, що забезпечить повну прозорість і справедливість протягом усього сезону.
Якщо формат запрацює, Ліга може стати основним рушієм стійкої видимості, глибшої залученості спільноти і, природно, стимулювати попит на $XYZ у міру розширення екосистеми.
Станьте частиною зростання — приєднайтеся до XYZVerse і придбайте $XYZ вже сьогодні.
Що таке XYZVerse?
|Coin
|XYZVerse ($XYZ)
|Адреса контракту
|0xD75Ab4b69F2eDfb072fDFD7e2D15a875f95Ae5ae
|Поточне підвищення ціни перед продажем
|$15M+
|Тип
|Meme token
|Дата запуску
|Q4 2025 (Listing target: $0.10)
|Збільшення ціни (на момент написання)
|7,050% (from $0.0001 to current stage price of $0.00715)
|Спільнота
|21K+ X followers, 11K+ Telegram followers
|Безпека контракту
|Pessimistic Audit, SolidProof Audit — No critical vulnerabilities; secure, optimized code
XYZVerse — це мем-монета, керована спільнотою, яка поєднує спортивну культуру, ігрове стейкінг та криптовалюту. В основі проекту лежить не просто бажання скористатися популярністю мемів, а інтеграція з bookmaker.XYZ, що надає власникам токенів ексклюзивні переваги для ставок, винагороди та доступ до криптовалютних ігор, де можна заробляти гроші.
Зростання ціни $XYZ та прогнози після лістингу
З моменту початку передпродажу $XYZ демонструє швидке та стабільне зростання ціни:
- Початкова ціна: 0,0001
- Поточна ціна на етапі передпродажу: 0,00715
- Прогнозована ціна лістингу: 0,10
Ця траєкторія означає, що навіть до виходу на біржі $XYZ вже продемонстрував зростання на понад 7000% від початкової ціни. До моменту закриття передпродажу перші покупці отримають токени з 5-кратною знижкою порівняно з прогнозованим рівнем лістингу.
Після лістингу $XYZ за ціною 0,10 долара подальше зростання буде залежати від динаміки ринку, припливу ліквідності та імпульсу спільноти. Виходячи з попереднього досвіду альткойнів, що базуються на мемах і мають сильну наративну складову, після лістингу можливе значне зростання:
- Консервативний сценарій: 2−3 рази від лістингу, з цільовою ціною 0,20−0,30 долара в міру нарощування ліквідності
- Помірний сценарій: 5−10 разів, якщо ажіотаж прискориться, з цільовою ціною 0,50−1,00 долара протягом першого великого ралі
- Сценарій високого зростання: якщо XYZ приверне значну увагу ринку, ціни можуть піти шляхом ранніх Dogecoin або Pepe, з потенціалом перевищити 1,00 долар протягом повного циклу сезону альткойнів
Всі вищезазначені фактори в поєднанні з активною підтримкою спільноти та оптимістичними настроями інфлюенсерів створюють міцну базу для попиту, коли токен стане доступним як на централізованих, так і на децентралізованих біржах.
Чи є XYZVerse легітимним?
Хоча XYZVerse все ще перебуває на етапі передпродажу, кілька ознак вказують на те, що це легітимний і ретельно структурований проект. Однак, як і у випадку з будь-яким токеном передпродажу, справжня перевірка відбудеться після запуску — коли реальні ринкові показники та корисність екосистеми будуть випробувані на практиці.
Аудит безпеки та перевірка смарт-контрактів
Щоб посилити довіру та прозорість, XYZVerse пройшов повний аудит смарт-контрактів, проведений Pessimistic, авторитетною компанією з безпеки блокчейнів, відомою своїми ретельними оцінками коду.
Результати аудиту були дуже позитивними і підтвердили, що смарт-контракт XYZVerse є безпечним, добре структурованим і економічним. Критичних або серйозних вразливостей виявлено не було. Такий рівень ретельності та відкритості відображає прихильність до найкращих практик у галузі, де поширені неперевірені та поспішно впроваджені мем-монети. Аудиторський звіт є загальнодоступним і слугує основою для довіри інвесторів.
Ліквідність та контроль токенів
XYZVerse працює з фіксованою загальною пропозицією в 100 мільярдів токенів, вводячи дефіцит як основоположний принцип. Для подальшої підтримки довгострокової вартості проект використовує дефляційний механізм спалювання, за якого частина токенів систематично вилучається з обігу шляхом викупу та спалювання. Така структура не тільки запобігає інфляції, але й винагороджує довгострокових власників, зменшуючи загальну пропозицію з часом.
Розподіл токеноміки XYZVerse
|
Категорії
|
Відсоток
|
Кількість
|
Передпродаж
|
17.87%
|
17,870,000,000 XYZ
|
Маркетинг
|
15%
|
15,000,000,000 XYZ
|
Ліквідність
|
15%
|
15,000,000,000 XYZ
|
Дефляційне спалювання
|
17.13%
|
17,130,000,000 XYZ
|
Стимули, бонуси та аїрдропи
|
10%
|
10,000,000,000 XYZ
|
Розробка та екосистема
|
10%
|
10,000,000,000 XYZ
|
Команда
|
10%
|
10,000,000,000 XYZ
|
КЛ (ключові лідери думок)
|
5%
|
5,000,000,000 XYZ
Токеноміка розкриває економічну структуру проєкту і є вирішальним фактором в оцінці його довгострокової стійкості. XYZVerse використовує чітку і збалансовану модель токеноміки з фіксованим загальним обсягом 100 мільярдів токенів, що гарантує неінфляційність проєкту і його дефіцитність.
Структура відображає добре продуману стратегію, орієнтовану на ліквідність, зростання та залучення спільноти. Основні розподіли включають:
- Маркетинг (15%) та ліквідність (15%), що забезпечують як видимість, так і готовність до обміну
- Щедрий 17,13% розподіл спалення, що робить XYZVerse однією з небагатьох мем-монет із вбудованим великомасштабним дефляційним механізмом
- 10% відведено на розвиток та зростання екосистеми, що забезпечує паливо для інновацій продукту та довгострокового розширення
- 10% на заохочення, айрдропи та бонуси, що сприяє ранньому залученню та децентралізованій участі спільноти
На відміну від багатьох мем-токенів, які надмірно розподіляють кошти між командами або покладаються лише на ажіотаж, XYZVerse обмежує розподіл коштів між командами до відповідальних 10%, що відповідає найкращим практикам галузі. Тим часом, розподіл, орієнтований на спільноту — передпродаж, айрдропи та KOL — складає понад 40% від загального обсягу, підкріплюючи підхід проекту, орієнтований на широкі маси.
Якщо виконувати дисципліновано, ця модель розподілу підтримує як ринковий імпульс, так і корисність екосистеми, створюючи основу не тільки для ажіотажу, але й для стійкої актуальності до 2025 року і далі.
Спільнота: яке настрої?
Настрої спільноти навколо XYZVerse є дуже оптимістичними, що відображає як зростаючий інтерес, так і довіру до напрямку проекту. На CoinMarketCap понад 96% голосів користувачів вказують на позитивні перспективи для XYZ, що робить його одним з найбільш сприятливо сприйманих токенів у своїй категорії.
Цей оптимізм відбивається в соціальних мережах проекту:
- 21 тис.+ підписників на X (раніше Twitter)
- 12 тис. активних учасників Telegram
- Висока активність у оголошеннях про айрдроп, оновленнях передпродажу та інтерактивних кампаніях
Впливові голоси в криптопросторі вже гудуть про XYZVerse, а кілька видатних аналітиків і творців контенту називають його «можливістю для стрімкого злету» у циклі 2025 року. Їхній ентузіазм підживлюється прозорістю проекту, унікальним поєднанням мем-культури та спортивного утилітаризму, а також зростаючою надійністю.
У поєднанні з визнанням CryptoNews як «Найкращого нового мем-проекту» та партнерством з bookmaker.XYZ, XYZVerse будує пристрасну спільноту, керовану переконаннями.
У міру того, як загальний настрій у криптосфері стає оптимістичним, XYZVerse здається добре позиціонованим, щоб стати проривним ім'ям у майбутньому бул-рані, підтриманим як ентузіазмом широкої громадськості, так і ранньою підтримкою інфлюенсерів.
XYZVerse готується до запуску. Приєднуйтесь, поки ще рано
Майбутнє XYZVerse: як воно виглядає?
Майбутнє XYZVerse виглядає все більш перспективним, оскільки проект позиціонує себе на перетині мем-культури, що рухається спільнотою, гейміфікованої крипто-взаємодії та інтеграції реального спорту.
Маючи чіткий план дій після запуску та сильну початкову підтримку, проект готується до гучного дебюту як на централізованих, так і на децентралізованих біржах. Очікується, що цей крок значно підвищить впізнаваність та ліквідність, що дозволить XYZ охопити ширшу базу інвесторів, крім учасників передпродажу.
Попереду кілька ключових подій:
- Запуск стейкінгу та dApps на основі винагород, що дозволить власникам отримувати пасивний дохід, беручи участь в екосистемі
- Розширення ігор типу «грай, щоб заробити» на Telegram та інших платформах, перетворюючи випадкову участь у реальну криптовалютну цінність
- Партнерство з інфлюенсерами та спортсменами, що поєднує Web3 та глобальну спортивну аудиторію
- Агресивний маркетинг та спонсорство спорту, що забезпечує проекту висвітлення за межами криптоспільноти
- Спалювання токенів та програми ліквідності, що зміцнюють стійкість цін з часом
Важливо, що поєднання фіксованої пропозиції, механізмів спалювання та лояльної, зростаючої спільноти надає XYZVerse необхідні складові для довгострокової актуальності, а не лише короткострокового циклу мемів.
Висновок
XYZVerse вступає в нову стадію зростання. Ліга — це лише початок: команда продовжує розширювати співпрацю, шукати нових партнерів та будувати мости між криптовалютою, іграми та реальним спортом.
Для власників $XYZ це означає одне: проект рухається вперед, його екосистема зростає, і все, що буде далі, зробить участь у XYZVerse ще більш вигідною.
👉 Приєднуйтесь до передпродажу XYZVerse на xyzverse.io і станьте частиною першої криптоліги, яка перетворює гру на спадщину.