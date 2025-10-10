Долар та євро подорожчали у п'ятницю, 10 жовтня, на українському міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
10 жовтня 2025, 17:34
Євро й долар зросли на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 10 жовтня
|
Закриття 10 жовтня
|
Зміни
|
41,51/41,54
|
41,68/41,71
|
17/17
|
48,03/48,05
|
48,23/48,25
|
20/20
Середній курс у банках: 41,33−41,73 грн/долар, 47,85−48,55 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,45−41,55, євро — 48,35−48,55 грн.
Джерело: Мінфін
