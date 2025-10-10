Біткойн сповільнюється, альткоїни готуються до ротації: XYZVerse привертає увагу інвесторів

Динаміка біткойна сповільнилася, і увага тепер переходить до менш відомих монет, які демонструють ознаки активності. Водночас нові кроки XYZVerse в сфері онлайн-ігор викликали жваві дискусії серед інвесторів. У зв'язку зі змінами в ситуації багато хто спостерігає за тим, що буде далі і де може з'явитися найбільший ажіотаж.

Біткойн: цифрова монета, яка спричинила грошову революцію

Біткойн, або BTC, — це перша цифрова монета. Її створила особа або група під ім'ям Сатоші Накамото. Ідея була простою: надсилати кошти онлайн без посередництва банку. Монета існує у публічному списку записів, який називається блокчейном. Тисячі комп'ютерів, які називаються вузлами, зберігають копії цього списку. Люди, яких називають майнерами, додають нові записи, вирішуючи математичні задачі. Їхньою винагородою є нові біткойни, і цей процес робить обман дуже складним.

Кожні чотири роки мережа скорочує винагороду майнерів удвічі, що називається «халвінг». Оскільки загалом буде випущено лише 21 мільйон монет, багато шанувальників вважають BTC цифровим золотом. Коли винагорода зменшується, деякі майнери йдуть, але менша пропозиція може підняти ціну, якщо попит залишається високим. У поточному циклі великі фірми та фонди додають BTC до своїх балансів, тоді як менші монети сильно коливаються. Якщо ви хочете лідера з найдовшим досвідом і чіткими правилами, біткойн все ще виглядає як головний маяк у криптоморі.

Зелений двигун Cardano: чому ADA може засяяти в наступній криптохвилі

Cardano — висхідна зірка у криптосвіті. Він працює за двома чіткими напрямками: один обробляє платежі, інший — розумні угоди для додатків, ігор та токенів. Це розділення забезпечує плавний трафік і залишає простір для значного зростання — до мільйона операцій на секунду в лабораторних тестах. Його власна монета, ADA, забезпечує роботу системи. Користувачі можуть зберігати її, платити нею або блокувати, щоб допомогти в роботі мережі. Метод легкої енергії під назвою Ouroboros забезпечує безпеку без значних витрат енергії.

Сьогоднішній ринок винагороджує монети, які поєднують потужну технологію з турботою про реальний світ. Біткойн є повільним і енергоємним, а Ethereum все ще бореться з високими комісіями. ADA уникає обох проблем, тому багато хто вважає її наступним великим кроком. Великі інвестори також шукають «зелені» активи, і Cardano відповідає цій темі. Його власні токени, випущені в березні 2021 року, знижують витрати для розробників, роблячи мережу завантаженою навіть під час спадів. Якщо наступний бум буде сприяти швидкості, низьким комісіям та екологічним цілям, ADA, ймовірно, приверне увагу — і, можливо, досягне нових максимумів.

XRP: швидка монета для глобальних платежів

XRP була створена для швидкості. Вона працює на XRP Ledger, мережі, яку може бачити і використовувати будь-хто. Творці Джед Маккалеб, Артур Брітто та Девід Шварц створили її в 2012 році з 100 мільярдами монет. Вони передали 80 мільярдів компанії, яка зараз називається Ripple, щоб допомогти проекту розвиватися. Ripple заблокувала 55 мільярдів цих монет на депозиті, щоб нова пропозиція повільно надходила на ринок. XRP надсилає гроші за лічені секунди, через кордони, без банку. Вона дешева, відкрита для всіх і її важко підробити або заблокувати.

Багато трейдерів зараз спостерігають за XRP, оскільки ринок виходить з довгої зими. Як завжди, спочатку зріс біткойн, а за ним часто слідують менші монети. На відміну від біткойна, XRP не потребує дорогого майнінгу, тому комісії залишаються низькими навіть при високому трафіку. Його швидкість може підійти інтернет-магазинам та ігровим додаткам, які не можуть чекати на довгі перевірки. Суди в США також розвіяли деякі хмари над Ripple цього року, підвищивши довіру. Якщо наступний бум буде зосереджений на реальному використанні, монета, створена для платежів, може знову засяяти.

XYZVerse встановлює новий тренд. Чи може це бути наступна мем-монета з 50-кратним зростанням?

Ажіотаж навколо XYZVerse реальний. Як перший в історії мем-токен, присвячений всім видам спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає раннім інвесторам можливість придбати токени $XYZ зі значною знижкою, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних крипто-інфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Наразі XYZVerse все ще перебуває на етапі передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,0055 долара на етапі 17, а загальна сума зібраних коштів перевищила 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили в проект на ранній стадії, отримали значну знижку, а з урахуванням цільової ціни розміщення в 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Каталізатор зростання: XYZVerse CS2 League

XYZVerse відходить від звичного сценарію мем-токенів. Хоча багато проектів залежать лише від швидкоплинного ажіотажу в соціальних мережах, цей проект закріплює своє зростання в реальній діяльності. Запуск CS2 League представляє прямий зв'язок між $XYZ і живою екосистемою кіберспорту.

Ліга має призовий фонд у розмірі 5,5 мільйонів доларів, частково фінансується токенами XYZ. У змаганнях візьмуть участь десять команд, до складу яких увійдуть інфлюенсери, засновники проектів та члени спільноти, обрані шляхом жеребкування.

Для власників така структура означає, що токен знову стає видимим і корисним.

Участь також покликана стимулювати попит. Фанати можуть придбати Access Pass за 100 USDT, який надає право голосувати за карти, робити прогнози щодо переможців, збирати цифрові предмети і навіть брати участь у грі як гравець. Ці пропуски пов'язані з економікою токенів, створюючи цикл зворотного зв'язку, де активність спільноти підтримує ліквідність XYZ.

Запланований запуск CS2 League показує, що XYZVerse будує утилітарний шар саме в той момент, коли наближається до лістингу. XYZ — це частка в екосистемі, яка поєднує ігри, спортивну культуру та участь в ончейн. Ця комбінація робить лігу сильним бичачим сигналом для траєкторії $XYZ.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

Зі швидко зростаючим передпродажем, сильною спільнотою та амбіційним планом розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тому якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для стрімкого зростання.

Висновок

BTC, ADA, XRP залишаються стабільними; XYZVerse (XYZ), перша мем-монета для всіх видів спорту, поєднує меми з кіберспортом, прагне отримати прибуток масштабу PEPE завдяки передпродажу, правилам спільноти, планам GameFi та угодам у сфері спорту під час бичачого тренду 2025 року.