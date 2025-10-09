Курс долара зріс у четвер, 9 жовтня на українському міжбанку. Курс євро залишився без змін. Про це свідчать дані торгів.
9 жовтня 2025, 17:38
Долар подорожчав на міжбанку у четвер
|
Відкриття 9 жовтня
|
Закриття 9 жовтня
|
Зміни
|
41,47/41,50
|
41,51/41,54
|
4/4
|
48,17/48,19
|
48,17/48,19
|
0/0
Середній курс у банках: 41,20−41,67 грн/долар, 48,00−48,59 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,40−41,50, євро — 48,40−48,60 грн.
