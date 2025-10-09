Курс валют у четвер: банки, обмінники та міжбанк

У четвер, 9 жовтня, на готівковому ринку середній курс долара зріс у купівлі на 5 копійок, а у продажу на 10 копійок. Євро у покупці втратило 15 копійок, а у продажу додало 9 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у купівлі додав 2 копійки, а у продажу 3 копійки. Євро у купівлі додало 5 копійок, а у не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,65 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,59 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,39−41,50, євро — 48,45−48,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,47−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,17−48,19 грн/євро.

