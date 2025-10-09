Засновник Polymarket став наймолодшим селф-мейдом мільярдером

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2025, 15:10

Засновник Polymarket став наймолодшим селф-мейдом мільярдером

Шейн Коплан, 27-річний засновник криптоплатформи для ставок на результат реальних подій Polymarket, став наймолодшим селф-мейд мільярдером, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index.

Шейн Коплан, 27-річний засновник криптоплатформи для ставок на результат реальних подій Polymarket, став наймолодшим селф-мейд мільярдером, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Потрапити до списку Коплану вдалося завдяки угоді з власником Нью-Йоркської фондової біржі — корпорацією Intercontinental Exchange (ICE), яка інвестує в Polymarket до $2 млрд, зазначає Bloomberg.

В результаті операції з ICE весь Polymarket був оцінений приблизно в $8 млрд. До цього стартап вже встиг залучити не менше $255 млн від інвесторів, серед яких Пітер Тіль і його фонд Founders Fund, співзасновник другої за величиною криптовалюти у світі Ethereum Віталік Бутерін і фонд Blockchain Capital, зазначає Bloom.

Ще одним помітним інвестором стала венчурна фірма Дональда Трампа-молодшого 1789 Capital, який вклався у Polymarket до виборів 2024 року та повторно цього року. Син президента також увійшов до ради директорів компанії.

Нагадаємо

Коплан створив Polymarket під час пандемії коронавірусу. Через кілька років після того, як він покинув Нью-Йоркський університет заради кар'єри у криптоіндустрії, Коплан залишився без грошей і навіть розпродував свої речі, щоб сплатити за оренду, пише Bloomberg.

Розчарувавшись у хаосі та шахрайствах крипторинку, у 2019 році він зацікавився ідеями економіста Робіна Хенсона про ринки передбачень та вирішив втілити їх на практиці.

Однак його шлях до успіху виявився непростим: підхід «спочатку дій, потім питай дозволу» привів Polymarket до конфліктів із регуляторами, які змусили компанію обмежити доступ користувачів із США. А після виборів 2024 року, на яких через Polymarket було зроблено ставок більш як на $2 млрд, у квартиру Коплана прийшло ФБР із обшуком.

Однак з приходом адміністрації Трампа відносини Polymarket з владою покращилися: розслідування з боку регуляторів було закрито, а Polymarket придбала невелику ліцензовану біржу та клірингову палату і змогла повернутися на американський ринок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами