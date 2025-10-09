Засновник Polymarket став наймолодшим селф-мейдом мільярдером

Шейн Коплан, 27-річний засновник криптоплатформи для ставок на результат реальних подій Polymarket, став наймолодшим селф-мейд мільярдером, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Потрапити до списку Коплану вдалося завдяки угоді з власником Нью-Йоркської фондової біржі — корпорацією Intercontinental Exchange (ICE), яка інвестує в Polymarket до $2 млрд, зазначає Bloomberg.

В результаті операції з ICE весь Polymarket був оцінений приблизно в $8 млрд. До цього стартап вже встиг залучити не менше $255 млн від інвесторів, серед яких Пітер Тіль і його фонд Founders Fund, співзасновник другої за величиною криптовалюти у світі Ethereum Віталік Бутерін і фонд Blockchain Capital, зазначає Bloom.

Ще одним помітним інвестором стала венчурна фірма Дональда Трампа-молодшого 1789 Capital, який вклався у Polymarket до виборів 2024 року та повторно цього року. Син президента також увійшов до ради директорів компанії.

Нагадаємо

Коплан створив Polymarket під час пандемії коронавірусу. Через кілька років після того, як він покинув Нью-Йоркський університет заради кар'єри у криптоіндустрії, Коплан залишився без грошей і навіть розпродував свої речі, щоб сплатити за оренду, пише Bloomberg.

Розчарувавшись у хаосі та шахрайствах крипторинку, у 2019 році він зацікавився ідеями економіста Робіна Хенсона про ринки передбачень та вирішив втілити їх на практиці.

Однак його шлях до успіху виявився непростим: підхід «спочатку дій, потім питай дозволу» привів Polymarket до конфліктів із регуляторами, які змусили компанію обмежити доступ користувачів із США. А після виборів 2024 року, на яких через Polymarket було зроблено ставок більш як на $2 млрд, у квартиру Коплана прийшло ФБР із обшуком.

Однак з приходом адміністрації Трампа відносини Polymarket з владою покращилися: розслідування з боку регуляторів було закрито, а Polymarket придбала невелику ліцензовану біржу та клірингову палату і змогла повернутися на американський ринок.